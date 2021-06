«Nous étions comme des animaux»

L'équipe de pensionnats du pensionnat indien de Malioténam, Québec [Dernière rangée, de gauche à droite : Père Laurent, Thaddeus André, Omer Rock, Jules Bacon, Donald St-Onge (Onges?), Mathias Malec (?), Atanas Mestokosho, Sylvestre Bellefleur, Frère R. Trudel. Première rangée, de gauche à droite : Valentin Jourdain, Louis Georges Prépeau, Patrick Thirnish, Charles St-Onge (Onges?), Sylvester Rock] CRÉDIT : Bibliothèque et Archives Canada/Fonds du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien/ e011165567

En se faisant traiter comme une bête, Raoul Vollant s’est fait voler son enfance, comme des milliers d’autres jeunes Autochtones qui ont fréquenté le pensionnat de Maliotenam, à l’est de Sept-Îles.

« J’ai grandi avec les animaux au Labrador [et] mon père était chasseur-cueilleur, se souvient Raoul Vollant. Du jour au lendemain, je me suis réveillé dans un immense dortoir. On venait de m’arracher à mes parents et je venais de perdre un lien avec la nature. Je m’en souviens encore très bien. J’avais 8 ans ».

10 Longues années

L’Innu de 68 ans a fréquenté le pensionnat pendant un peu moins de 10 ans, dans les années 1960, comme les autres enfants de sa famille. Le bâtiment du pensionnat a été détruit et le site est depuis 1984 l’hôte du festival autochtone Innu Nikamu, cofondé par son frère, le chanteur Florent Vollant.

Raoul Vollant n’oubliera jamais les années d’enfer vécues au pensionnat de Maliotenam (Sept-îles). La photo a été prise le 8 juin 2021. Courtoisie, Raoul Vollant

Le sexagénaire se souvient de ce qui se passait dans cet immense édifice, qui pouvait contenir jusqu’à 500 personnes.

« Chaque journée commençait avec une prière. Nous étions comme des animaux. On ne pouvait pas parler notre langue. On circulait toujours en rang et on avait tous notre numéro. J’étais le numéro 11. »

Enfant, il a vécu un véritable calvaire.

Pensionnat autochtone de Maliotenam, près de Sept-Îles. Photo prise en 1962. PHOTO COURTOISIE/Bibliothèque et Archives nationales du Québec/fonds P59 Sept-Îles Photos

« On avait seulement la chance de voir nos parents une fois dans l’année, à l’été. Les jeunes qui venaient de régions plus éloignées ne pouvaient pas sortir pour aller les voir. C’était trop loin. Je n’ai pas eu une enfance normale. C’est inimaginable à quel point c’était traumatisant », s’insurge-t-il.

« En plus, j’ai vécu de nombreux abus physiques, psychologiques et sexuels. Ça ne s’oublie pas, souffle-t-il. C’est une cassette qui rejoue sans cesse dans ma tête. »

Besoin de savoir la vérité

le 8 juin 2021, de nombreux objets d’enfants étaient accrochés à la clôture de l’ancien site du pensionnat de Maliotenam 9Sept-îles), en l’honneur des 215 enfants autochtones retrouvés enfouis sur le site d’un ancien pensionnat de Kamloops Le pensionnat est aujourd’hui détruit. La photo a été prise le 8 juin 2021. Courtoisie, Raoul Vollant

Selon lui, le pensionnat est l’une des raisons d’un mal de vivre encore présent pour plusieurs Innus. « En moins de 20 ans, on a détruit une génération au complet », lance celui qui n’hésite pas à parler de « génocide culturel »

« Les gens de mon âge, dans ma communauté, qui ont fréquenté le pensionnat, sont presque tous décédés, poursuit-il. Plusieurs souffraient d’alcoolisme. Les blessures psychologiques causées par le pensionnat ont fini par les tuer. »

Funérailles d'une enfant au pensionnat de Maliotenam. date inconnue. Archives Deschâtelets-NDC

La découverte de 215 enfants autochtones retrouvés enfouis sur le site d’un ancien pensionnat de la Colombie-Britannique a ravivé de mauvais souvenirs chez lui.

Comme d’autres, il s’interroge à savoir si ce qui est arrivé dans l’Ouest pourrait s’être produit ici.

« Je veux savoir si des enfants d’ici ont subi le même sort ! Je me souviens qu’un incinérateur était présent sur le site pour brûler les déchets [...]. Je ne veux rien insinuer, mais il y avait parfois des enfants disparus. À l’époque, c’était tabou. Tout le monde avait peur des curés. Si on enquête, on va peut-être savoir la vérité », laisse-t-il tomber.

Symbole d’une nouvelle ère

Le festival Innu Nikam rassemble de 10 000 à 15 000 personnes chaque année, dont la moitié des visiteurs proviennent de l’extérieur de la région de Sept-Îles. La photo a été prise en 2017, lors du festival. PHOTO COURTOISIE/Kenny Regis

Le site du pensionnat Notre-Dame de Maliotenam est devenu un symbole après que les bâtiments eurent été démolis et enterrés.

Depuis 1985, des Autochtones brillent dans le cadre du Festival Innu Nikamu, le plus important festival de musique autochtone au Québec et l’un des plus importants en Amérique.

Plus de 10 000 personnes s’y rassemblent en août pour profiter des spectacles d’une trentaine d’artistes majoritairement issus des Premières Nations.

PHOTO COURTOISIE/Kevin Bacon Hervieux

« Pour certaines personnes, le fait que le festival se tienne à cet endroit est une forme de symbole positif, explique le coordonnateur de l’événement, Kevin Bacon Hervieux. Ça permet de panser les blessures du passé avec quelque chose d’utile pour la communauté. »