Pour qu’elle ne soit pas morte en vain

Les causes des nombreuses noyades des deux dernières années sont diverses. Voici quelques pistes pour tenter d’expliquer le nombre élevé de ces morts évitables.

Raynald Hawkins, Directeur général de la Société de Sauvetage du Québec. Photo Agence QMI, Joël Lemay

Des cours de natation réclamés

À cause de la pandémie, les élèves du primaire et du secondaire n’ont pu suivre les cours de natation et du programme de sécurité. « Depuis plus de 15 mois, on n’a pas pu déployer le programme “Nager pour survivre”, donc les enfants et adolescents sont plus à risque, ils ne sont pas conscientisés aux règles de sécurité aquatique ou nautique », regrette Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage.

À son avis, il faut absolument que les cours de natation reprennent rapidement et ils devraient être obligatoires dans les écoles.

À lire aussi La chronique tout-terrain de Louis-Philippe Messier L’aventure d’apprendre à nager pour un adulte. Notre chroniqueur a sauté dans l’eau avec des adultes qui ont résolu d’enfin apprendre à nager

Dix noyades dans un bain en 2020

En 2020, 10 noyades ont eu lieu dans un bain, et ce sont principalement des personnes aînées qui sont victimes de ces accidents, d’après les données du Bureau du coroner compilées par Le Journal.

Sur les 10 décès, huit personnes avaient de 60 à 90 ans. Selon Manon Guay, chercheuse et professeure à l’Université de Sherbrooke, les principales causes de ces décès sont des problèmes cardiaques, des chutes ou la consommation d’alcool. Elle souhaite que les aînés s’équipent de dispositifs d’appel d’urgence pour avoir rapidement de l’aide lorsque nécessaire.

Pour prévenir les chutes, les aides techniques comme des barres d’appui devraient être rendues obligatoires dans le Code du bâtiment pour que les personnes aînées ne se sentent pas stigmatisées lorsqu’ils en ont. « En plus, ces barres peuvent servir à tout le monde. C’est un peu comme les poteaux dans le métro qui sont là pour nous aider », explique-t-elle.

Les hommes plus téméraires...

et souvent en état d'ébriété

Selon les données de la Société de sauvetage, ce sont principalement les hommes adultes qui décèdent d’une noyade.

En 2020, ils représentaient près de 77 % des décès dans les cours d’eau et, en 2021, ils comptent pour près de 88 % jusqu'à maintenant.

Pour Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage, si les hommes sont tellement représentés, c’est surtout parce qu’ils surestiment leur capacité à savoir nager, sont plus téméraires et ont, quatre fois sur 10, le facteur de l’alcool en plus.

Selon M. Hawkins, il faudrait continuer de diffuser des messages de prévention et de sensibilisation qui les visent plus.

Le corps d'un homme qui est tombé dans la chute des Galets à Pont-Rouge a été repêché le 10 mai 2021. Photo d'archives, Agence QMI

Manque criant de sauveteurs

En plus d’avoir du mal à recruter des sauveteurs, de moins en moins de jeunes s’inscrivent pour suivre des formations de sauveteur.

« Statistiquement parlant, c’est 50 % de moins de personnes pour la formation de 1er niveau. En 2019, j’avais 5500 jeunes de 13 à 14 ans qui commençaient leur premier niveau de certification en sauvetage, et l’année dernière, j’en ai eu 2400 », déplore Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage.

Avec son organisation, il travaille à trouver des solutions pour rendre le métier plus attractif, plus valorisant et pour retenir les sauveteurs. Il pense également à inciter les personnes plus âgées à venir garnir les rangs.