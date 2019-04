Alexandre Barrette remercié de Rythme fm

Alexandre a perdu son poste à Rythme fm. L’humoriste, qui pilotait L’incroyable retour avec Sébastien Benoît et Marie-Ève Janvier depuis août, n’a pas survécu aux ajustements apportés au rendez-vous radiophonique.

Depuis lundi, Sébastien Benoît et Marie-Ève Janvier animent – en tandem – Le 4@6 80-90, une émission davantage musicale. Dans cette nouvelle formule articulée autour des chansons phares des décennies 1980 et 1990, les segments parlés d’Alexandre Barrette auraient détonné.

En entrevue au Journal, le vice-président du réseau Rythme fm, Jean-Sébastien Lemire, parle d’un «changement d’orientation» incompatible avec l’apport humoristique du stand-up comique.

«Alex, c’est un artiste de très grand talent que j’aime beaucoup, mais pour qu’il puisse bien performer, il faut qu’il ait de l’espace. Avec notre nouvelle orientation, c’était devenu impossible, Ça aurait été comme mettre Wayne Gretzky gardien de but.»

Déçu mais serein

Joint au téléphone, Alexandre Barrette parle d’une rupture en bons termes. Déçu, il comprend toutefois la décision des dirigeants de Rythme fm. «Quand ils m’ont approché, l’an dernier, ils voulaient rajeunir leur auditoire. Aujourd’hui, ils vont vers quelque chose de plus musical. Ça donne moins de place à l’humour.»

«Ce qui me fait le plus mal, c’est de quitter mes collègues. En humour, t’es souvent seul. Les contacts humains vont me manquer.»

Alexandre Barrette ne chômera pas pour autant. Il continue de promener son nouveau one-man show, Semi-croquant, partout au Québec. Et selon toute vraisemblance, Z commandera une deuxième saison à Roast Battle : le grand duel.

Sondages plus difficiles

La refonte de L’incroyable retour n’est certainement pas étrangère aux récents sondages d'écoute, qui plaçaient l’émission à l’extérieur du top 5 en fin d’après-midi à Montréal, derrière Véronique et les Fantastiques à Rouge, la station rivale de Rythme fm. Il s’agissait d’une chute remarquée, puisqu’un an plus tôt, l’antenne de Bell Média dominait largement Rouge dans cette case horaire avec Des hits dans l’trafic, qui était piloté par Sébastien Benoît et Marie-Soleil Michon.

Avec des parts de marché de 11,5 %, Rythme fm a récemment glissé au 4e rang des stations les plus écoutées à Montréal, selon Numéris.