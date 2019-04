Alzheimer: un jeu vidéo conçu pour aider à détecter les symptômes précoces de la maladie!

Le saviez-vous? Des scientifiques de l’Université d’East Anglia, de l’Université de Londres et du CNRS ont développé un jeu vidéo spécialement conçu pour aider à détecter les symptômes précoces de la maladie d’Alzheimer.

Sea Hero Quest est un jeu vidéo d’orientation spatiale accessible sur téléphone portable, sur tablette et en réalité virtuelle.

Depuis son lancement, il a permis de collecter des données et d’évaluer la faculté à s'orienter dans l’espace de plus de 4 millions de joueurs à travers le monde.

Mais comment être certain que la réussite des joueurs dépend bel et bien de leur capacité à s’orienter dans l’espace et non de leur habileté à utiliser un téléphone portable ou de leur habitude des jeux vidéo?

Pour confirmer leur hypothèse de départ, les chercheurs ont comparé les performances d’orientation de personnes volontaires, tous âges et sexes confondus, dans le monde réel et dans le monde virtuel. Une étude publiée en mars dernier dans Plos One a confirmé que les performances d’orientation dans le monde réel et dans le monde virtuel sont fortement corrélées.

Un jeu vidéo bientôt proposé aux médecins?

Une nouvelle étude publiée dans la revue PNAS analyse l’efficacité de ce jeu vidéo pour aider au diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer, avant même l’apparition des premiers signes cliniques.

«Grâce à la littérature scientifique, nous savons que l’orientation spatiale est l’un des facteurs précoces de la maladie d’Alzheimer, avant la perte de mémoire ou l’altération du comportement», explique Antoine Coutrot, chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et coauteur de l’étude.



Pour parvenir à ces résultats, les scientifiques ont réuni dans un laboratoire 150 personnes âgées de 50 à 75 ans.

Aucun des participants n’était atteint de démence, mais certains d’entre eux étaient porteurs de l’allèle 4 du gène APOE, qui expose quatre fois plus aux risques de développer la maladie d’Alzheimer.

Les facultés des volontaires à s'orienter dans l’espace ont ensuite été comparées à celles des joueurs de Sea Hero Quest.

«Nous avons comparé leurs performances à celles de joueurs au profil similaire, aussi bien en termes d’âge et de sexe que d’origine démographique. L’expérience a montré des différences significatives d’orientation spatiale entre les personnes porteuses de l’allèle 4 du gène APOE et les autres», précise Antoine Coutrot.

À terme, l’objectif est de proposer ce jeu vidéo aux médecins comme un test standardisé pour comparer les facultés de leurs patients à s'orienter dans l’espace et les aider à distinguer les personnes porteuses d’un gène qui favorise l’apparition de la maladie.