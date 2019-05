«Apex Legends»: le battle royale arrive sur mobile

Le populaire jeu gratuit Apex Legends connaît un beau succès sur PC, PS4 et Xbox depuis son lancement en février 2019. EA a annoncé qu’elle compte apporter le jeu sur les appareils mobiles, sans confirmer de date de lancement.

EA a dévoilé ses plans mobiles lors d’un appel concernant les résultats trimestriels de la compagnie et ses jeux. Malgré la popularité d’Apex Legends, EA et Respawn ont du rattrapage à faire avec Fortnite, qui connaît un énorme succès sur iOS en ce moment avec une moyenne de 4,6 sur 5 étoiles.

Durant son appel, EA a déclaré que les négociations étaient en cours pour une version mobile, mais on ne sait pas encore sur quel système le jeu sera lancé, iOS, Android, ou les deux. «Nous sommes en négociations avancées pour amener Apex Legends en Chine et sur mobile», peut-on lire dans la conversation.

EA n’a pas dévoilé comment elle compte traduire son jeu en version mobile, non plus. Est-ce que ça va être une version très semblable à celle des consoles et PC comme l’a fait Fortnite? Ou une version modifiée? La compagnie devra se dépêcher, car Apex Legends perdait déjà des plumes en avril selon Variety.

C’est ce que l’on constate aussi sur Twitch, où Fortnite est encore souvent le jeu avec le plus de spectateurs alors qu’Apex Legends n’est pas toujours dans le top 10.

À suivre!