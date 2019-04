[RUMEUR] SNK travaille sur un nouveau Metal Slug... et sur deux nouvelles consoles Neo Geo!

Préparez votre nostalgie et vos porte-feuilles, les amis!

Suite au succès de leur dernière console, le Neo Geo Mini, SNK travaillerait sur un nouveau Metal Slug ainsi que sur deux consoles Neo Geo.

Le géant japonais développerait un nouvel opus de la série culte, en parallèle au jeu mobile qui sortira bientôt dévoilé en collaboration avec Tencent.

Toutefois, le rapport à la source de cette rumeur grandissante n’indique pas plus d’informations concernant le nouveau Metal Slug qui serait «en développement».

SNK a aussi glissé vouloir produire deux nouvelles consoles, la Neo Geo 2 et la Neo Geo 3. On mentionne vouloir explorer un peu plus le monde des consoles, suite au succès commercial de la Neo Geo Mini.

On se rappelle qu’avant la Neo Geo Mini, la dernière console que SNK a produite était la Neo Geo X, une console portable sortie en 2002 et qui regroupait 36 jeux.

D’ici là, si vous avez soif de Metal Slug, The King of Fighters ou Top Player’s Golf, la Neo Geo Mini est toujours disponible pour 135$.

La petite console comporte 40 jeux, ainsi qu’une prise HDMI et deux prises pour des manettes, permettant de jouer sur une télévision.