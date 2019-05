Ashley Graham a mangé dans ce resto adoré du Vieux-Montréal

La mannequin internationale Ashley Graham est présentement à Montréal!

La célébrité a partagé une série de stories Instagram sur ses réseaux sociaux plus tôt cette semaine où on peut la voir déjeuner en ville et même participer à une séance photos dans le cadre de sa collaboration avec Addition Elle.

La jeune femme de 31 ans a d’ailleurs profité de son passage en ville pour prendre une pause dans un des établissements les plus appréciés du Vieux-Montréal; le Olive et Gourmando.

Ce n’est pas la première fois qu’une vedette s'arrête au Olive et Gourmando. Jared Leto y avait aussi été aperçu en 2014.

Pour savoir où croiser des célébrités à Montréal ou pour mettre du WOW dans votre vie, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!