Assassinée au Mexique: les funérailles de Christine St-Onge célébrées ce vendredi à Montréal

MONTRÉAL | Les funérailles de la Québécoise Christine St-Onge, qui a été assassinée le 10 décembre dernier à Los Cabos, au Mexique, seront célébrées ce vendredi, à Montréal.

Le corps de la femme de 41 ans a mis plus de deux mois à être rapatrié au pays, une situation qui a été décriée par ses proches. Des procédures administratives «lourdes» et une «mauvaise communication avec les autorités internationales et gouvernementales» ont été pointées du doigt par l’Association des familles de personnes assassinées ou disparues (AFPAD).

Puisque la dépouille de la Québécoise, assassinée par son conjoint des quatre derniers mois, Pierre Bergeron, est récemment arrivée au Québec, ses proches peuvent maintenant lui dire adieu.

Bergeron, rappelons-le, était revenu seul à Montréal après avoir battu à mort Christine St-Onge et avoir dissimulé son corps sous le lit de leur chambre d’hôtel. L'homme de 52 ans s’est enlevé la vie par la suite, dans les Laurentides.

«La famille demande à tous les médias de respecter ses besoins d’intimité et fera une déclaration lors d’un point de presse en temps opportun. Le choc du décès à l’étranger et le temps interminable pour retrouver leur proche font en sorte que la famille a besoin de temps pour assimiler ce drame», a indiqué jeudi Nancy Roy, directrice générale de l'AFPAD, par communiqué.

Soulignons que Christine St-Onge était la mère de deux enfants issus d’une relation précédente. Elle laisse également dans le deuil sa mère, sa sœur ainsi que plusieurs amis.