Avant d'être connus, ils étaient...

Les artistes ne sont pas tous tombés dans la marmite du «show-business». Certains ont même mis beaucoup de temps avant de trouver leur voie. Heureusement, ils ont d'autres aptitudes que celle de divertir les gens.

Voici les professions déjà exercées par neuf visages masculins bien connus à la télé ou sur scène.

François Bellefeuille – Vétérinaire

Joël Lemay / Agence QMI

C'est à la mi-trentaine que François Bellefeuille a décidé de faire de l'humour son gagne-pain. Sa décision a été la bonne, car il a gagné l'Olivier remis à la découverte de l'année en 2012. Mais bien avant, cet artiste originaire de Trois-Rivières avait choisi d'aider les animaux en devenant vétérinaire. Fort d'un doctorat en médecine vétérinaire décerné par l'Université de Montréal à la toute fin des années 1990, François Bellefeuille s'est intéressé à la santé des bêtes pendant plus d'une décennie avant de faire le saut sur scène et pour de bon. En 2018, il s'est toutefois amusé à enfiler une fois de plus ses habits de vétérinaire dans une capsule loufoque avec Julien Lacroix.

Rachid Badouri – Agent de bord

Dominick Gravel/Agence QMI

Les deux pieds bien sur terre, Rachid Badouri enchaîne les succès et parcourt les villes francophones depuis son premier numéro offert à Juste pour rire en 1999. Or, les années qui ont précédé son éclosion en humour, il a plutôt voyagé dans le ciel à maintes reprises, car il a été agent de bord pour la compagnie Air Transat pendant cinq ans. De son propre aveu, ses interventions étaient déjà teintées d'humour. Il s'est d'ailleurs joyeusement moqué de cette époque où il était «hôtesse de l'air» lors des nombreuses représentations d'«Arrête ton cinéma!», son tout premier spectacle.

Jean-Marc Parent – Intervenant social

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Jean-Marc Parent a toujours su parler aux gens. Cette force, il la détient depuis l'époque où il étudiait la psychologie à l'université. Encore un jeune homme, il est devenu intervenant entre les murs d'un centre de désintoxication venant en aide aux alcooliques itinérants. Il a occupé ce poste pendant cinq ans. Mais l'envie de tenter sa chance à l'École nationale de l'humour étant plus grande, il a commencé une nouvelle aventure. Dès son premier numéro, «L'handicapé», présenté en 1988, il a frappé un grand coup, ne laissant personne indifférent dans sa chaise roulante. Le coup d'envoi d'une riche carrière de plus de 30 ans était lancé.

Yann Perreau – Marionnettiste

Dominick Gravel/Agence QMI

Ancien leader de la formation Doc et les chirurgiens, c'est grâce à son parcours solo que Yann Perreau s'est véritablement fait connaître. Mais avant de lancer son effort «Western Romance», l'artiste a égayé l'univers des enfants en devenant marionnettiste pour le Théâtre de Zef à la fin des années 1990. Un boulot qu'il a effectué pendant un an. Il a aussi profité de sa présence en ces lieux pour relever le défi d'être acteur, lui qui a joué dans le conte «Les quatre saisons de Piquot» signé Gilles Vigneault. Fort d'une inspiration renouvelée, il a créé un univers musical qui lui est propre et dont on reconnaît aujourd'hui aisément les subtilités.

Sylvain Marcel – Préposé aux bénéficiaires

Sébastien St-Jean / Agence QMI

La carrière de Sylvain Marcel en tant qu'acteur n'a pas été lancé par un gros feu d'artifice. Âgé d'une vingtaine d'années, déjà père de trois enfants, il a accepté de petits rôles sur les planches le soir et de brèves apparitions à l'écran tout en travaillant à titre de préposé aux bénéficiaires pendant une décennie dans le milieu hospitalier montréalais. Heureusement, il n'a pas eu à combiner ces emplois toute sa vie, car il a su se démarquer à la télé. C'est tout de même en tant que travailleur de la santé, lui qui s'est s'improvisé pharmacien pour une campagne publicitaire de Familiprix, que les choses ont décollé!

Jean-René Dufort – Biochimiste

JOËL LEMAY/AGENCE QMI

Personne ne dissèque l'actualité comme Jean-René Dufort. L'«Infoman» sait comment faire ressortir les travers et les inepties de notre société. Les infos divertissantes, il connaît. Une autre chose avec laquelle il est à l'aise est la biochimie. Détenteur d'un baccalauréat de l'Université de Sherbrooke dans cette spécialisation depuis 1990 – en plus de certificats en chimie analytique et pédagogie –, il s'est même laissé tenter par elle jusqu'à aller travailler dans un laboratoire situé à Laval pendant cinq ans. Une expérience qu'il a par contre détesté, a-t-il déjà avoué. Ce sont plutôt la radio et la télé qui ont gagné son cœur.

Martin Matte – Vendeur de portes et fenêtres

Photo d’archives

Aux côtés de son père, Martin Matte, la jeune vingtaine, travaillait en tant que vendeur de portes et fenêtres au début des années 1990. Et il étudiait l'administration à l'université. Loin de faire courir les foules avec ses blagues à cette époque, il a pris un virage à 180 degrés et s'est inscrit à l'École nationale de l'humour. Même si, contrairement aux autres étudiants de sa cohorte, il n'avait aucune expérience de scène, il s'est créé un personnage qui ne pourrait avoir davantage confiance en lui. Ce choix s'est avéré le bon pour celui qui s'est rapidement dit «condamné à l'excellence».

André Sauvé – Professeur de danse

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Impossible de réussir son entrée dans le merveilleux monde de l'humour mieux qu'André Sauvé. Sorti de nulle part, l'artiste a insufflé une dose de fraîcheur avec ses observations loufoques, mais aussi ses angoisses non contenues qui en ont rapidement déridé plus d'un. Pas surprenant qu'on ait été soufflé par son arrivée en 2006 à Juste pour rire, car avant de se décider à faire le saut en comédie, il était inconnu du grand public. Pendant quelque 10 ans, l'artiste a étudié, pratiqué et enseigné la danse classique de l'Inde: le bharata natyam. Aujourd'hui, ce sont les mots qu'il fait très bien danser.

Emmanuel Bilodeau – Journaliste

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

Jeune, Emmanuel Bilodeau avait plusieurs centres d'intérêt lorsqu'il était question de parler de professions. À preuve, il est devenu avocat, mais aussi journaliste à la télé et à la radio. Alors qu'il était stagiaire à «La Presse» en 1987, il a même réussi à s'entretenir avec son idole René Lévesque, à TVA, quelques semaines après son retrait de la vie politique! Mais l'appel du jeu s'est fait entendre plus intensément si bien que tout s'est mis à débouler durant les années 1990. Comble de bonheur, l'acteur a même prêté ses traits à René Lévesque pour la minisérie qui lui a été consacrée en 2006!