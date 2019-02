Abolition de 350 emplois à la Banque Laurentienne

La Banque Laurentienne éliminera 350 emplois dans son secteur du service aux particuliers, soit 10 % de son effectif, d'ici un an.

Ces abolitions, annoncées lors de la présentation des résultats du premier trimestre, se feront par attrition, par des départs anticipés à la retraite et par des licenciements.

«Nous prévoyons que ces mesures permettront de générer des économies de coûts sur une base continue pour améliorer notre efficacité», a affirmé l’institution québécoise par communiqué, mercredi.

La Banque Laurentienne a vu ses profits fondre de 33 % au premier trimestre 2019 par rapport à celui de l’an dernier. Son résultat net s’est établi à 40,3 millions $ contre 59,7 millions $ il y a un an.

«Notre performance de ce trimestre a été affectée par les revenus en baisse des marchés des capitaux, néanmoins la direction demeure engagée à rencontrer ses objectifs à moyen terme, et ultimement, à créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires», a mentionné François Desjardins, président et chef de la direction.

Il s’est montré optimiste pour la suite afin de positionner avantageusement sa banque dans le créneau du service aux entreprises.

«Banque Laurentienne Groupe Financier n’a jamais été dans une meilleure situation financière, en termes de solidité du capital et des liquidités; nous continuons à maintenir nos provisions pour pertes sur créances sous la moyenne de l’industrie, ce qui témoigne de la qualité de notre gestion des risques de souscription et de crédit; et même s’il reste du travail à accomplir, nous n'avons jamais été aussi solides en termes de processus et de technologie», a-t-il souligné.