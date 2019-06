Beaucoup d'intérêt pour Jordie Benn

Plusieurs équipes seraient intéressées au défenseur du Canadien de Montréal Jordie Benn, qui sera joueur autonome sans compensation le 1er juillet prochain.

Son agent Richard Evans a reçu plusieurs appels au cours des derniers jours, a rapporté mardi le site The Athletic. Un retour avec le Tricolore la saison prochaine serait d'ailleurs encore une possibilité.

La semaine dernière, le directeur général Marc Bergevin a indiqué que son défenseur testerait certainement le marché.

Benn, 31 ans, s’est avéré l’un des éléments les plus fiables de la brigade défensive du Tricolore après une campagne 2017-2018 un peu plus ardue. En 81 rencontres lors de la dernière saison, il a inscrit cinq buts et 17 mentions d’aide pour 22 points, tout en conservant un différentiel de +15.