Un village de cabanes dans le bois hyper design à seulement 1h de Montréal

Après un magazine de plein air à succès et un festival au Parc national des Îles-de-Boucherville du 14 au 16 juin prochain, voilà que la marque BESIDE se lance dans un autre gros projet : celui de construire un village de cabanes dans les bois où la nature est mise en valeur par l’architecture.

Le projet intitulé BESIDE Cabins prendra place sur un immense terrain vierge de 1 254 acres à Chertsey, dans Lanaudière. BESIDE, en collaboration avec APPAREIL architecture, construira 75 habitations qui seront à vendre ou à louer. Les cabines seront construites avec une approche durable et le design quant à lui sera inspiré des cabanes des pionniers et des hangars à bateaux des villages de pêcheurs de l’époque.

En plus de sa propre cabine et de son terrain privé, le locataire ou le propriétaire d’une BESIDE Cabin pourra également profiter de 900 acres de terrain où se trouvent deux lacs entièrement naturels et privés, une bibliothèque cachée en forêt, des quais communs, une estrade naturelle pour canot-concert, un studio de musique et un espace de création. Bref, il sera impossible de s’ennuyer là-bas!

Ce très cool projet sera déployé en trois phases. Les premières BESIDE Cabins verront le jour au printemps 2020.

Si vous êtes intéressé à devenir propriétaire de l’une des cabines, vous pouvez dès maintenant écrire à BESIDE pour avoir toute l’information nécessaire.

