Besoin de médecins de famille dans les Laurentides

MONT-TREMBLANT – Le manque de médecins reste problématique dans certaines régions du Québec, comme dans les Laurentides où quelque 46 000 personnes attendent toujours d’avoir un médecin. À Mont-Tremblant, les médecins d’une clinique s’inquiètent de la situation.

TVA Nouvelles s’est rendu à la clinique Centre Médical qui comptait sept médecins de famille, il y a quelques années, mais qui n’en a plus que trois maintenant. De plus, deux d’entre eux ont 69 et 72 ans et cumulent quelque 5000 patients.

Lorsqu’on demande au Dr Jean Champagne, qui a 3000 patients, s’il va pratiquer encore longtemps, il dit réfléchir à cette possibilité. «On prend les années une par une, a confié le médecin âgé de 69 ans. J’avoue qu’on commence à y penser sérieusement à prendre la retraite, il ne faut pas attendre d’être malade.»

Attirer de nouveaux médecins

Son collègue, le Dr Pierre Pilon, a 72 ans et 2000 patients. Il compte offrir un service de radiologie à la clinique pour attirer de nouveaux médecins. Ce dernier croit toutefois que les jeunes docteurs sont plus intéressés à «faire l’urgence, l’hôpital, du sans rendez-vous, des choses un peu plus palpitantes», selon lui. Plusieurs de ces jeunes médecins optent souvent pour s’établir près de l’hôpital de Sainte-Agathe-des-Monts, à environ 30 km de Mont-Tremblant.

Dans les Laurentides, le taux d’inscription à un médecin de famille est de 79,9 %. Certains secteurs comme Sainte-Agathe-des-Monts sont justement mieux servis que d’autres, et ce, même si la ministre de la Santé offre 50 millions $ aux médecins de famille pour qu'ils voient plus de patients.

Le CISSS des Laurentides fait des pieds et des mains pour attirer de nouveaux médecins, mais demande du renfort.

Chaque année le gouvernement détermine les plans régionaux d’effectifs médicaux. Pour les Laurentides, le nombre maximal de nouveaux médecins est fixé à 20, mais le CISSS affirme qu’il en faudrait beaucoup plus.

«L'an dernier, nous n'avons eu que 20 postes pour les nouveaux finissants. Le nombre pourrait aller jusqu'à 70 médecins pour être capable de remplir tous les besoins», a affirmé la Dre Lynda Thibeault, directrice des services professionnels au CISSS des Laurentides.

Grande déception, cette année, il n'y aura que 23 médecins supplémentaires.