Borderlands 3 sera lancé en exclusivité Epic Store pour PC

Après de nombreuses rumeurs, Gearbox a confirmé que Borderlands 3 sortirait bel et bien le 13 septembre 2019 pour Xbox One, PS4 et PC.

Les joueurs PC devront toutefois utiliser l’Epic Store pour profiter du jeu, qui y sera offert en exclusivité jusqu’en avril 2020, selon PCGamer.

Une bande-annonce officielle a été partagée par Gearbox plus tôt ce matin, où l’on reconnaît rapidement le look de la série Borderlands.

Plusieurs utilisateurs ont exprimé leur mécontentement concernant l’exclusivité temporaire sur l’Epic Store. Certains disent qu’ils vont attendre 2020 avant d’y jouer, pour y accéder par Steam. Toutefois, Gearbox n’a pas confirmé où le jeu serait lancé une fois l’exclusivité terminée.

Borderlands 3 devrait sortir le 13 septembre 2019 sur Xbox One, PS4 et PC. Un aperçu du gameplay sera donné le 1er mars.