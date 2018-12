Boxing Day: 5 gadgets dont tu n’as pas nécessairement besoin, mais qui sont offerts à petits prix!

Si y’a trois choses que craignent les geeks, c’est bien le racisme, le sexisme et... Pierre-Yves McSween.

Dominick Gravel/Agence QMI

Ce jeu vidéo, en as-tu vraiment d’besoin maintenant? Peux-tu attendre une vente?

Cette variante The Simpsons de Monopoly, en as-tu vraiment d’besoin? Le modèle classique se trouve pour une poignée de monnaie dans toutes les friperies, après tout!

Ce «skin» de ninja pour ton «battle royale» préféré, en as-tu vraiment d’besoin? Ça ne te donne aucun avantage tactique, après tout!

Et ainsi de suite!

N’en déplaise à l’auteur et économiste, Pèse sur start s’est amusé à surfer sur la vague de produits en spécial en ce Boxing Day et vous rapporte les gadgets les plus inusités dans ses trouvailles.

Qui sait? Il y a petite «ze» perle rare pour votre maison dans le lot!

AUSSI À LIRE: Boxing Day: 5 gadgets geek épatant actuellement au rabais

Des haut-parleurs avec des billes qui dansent dedans

Vous avez besoin de nouveaux haut-parleurs ET d’une décoration douteuse?

Gadgetree a le produit pour vous: une paire de haut-parleurs surplombée de bocaux d’eau dans lesquels on retrouve des billes en gelée qui «dansent» au gré de votre musique ou de ce qui se trame dans votre jeu vidéo du moment.

En prime, la paire est offerte à 40% de rabais en ce Boxing Day.

Un micro karaoké muni d’une boule disco

Vous aimez le karaoké, mais pas nécessairement en faire devant un grand public? Vous voudriez une boule disco chez vous, mais vos plafonds sont trop bas?

Leeron a le combo parfait pour vous: un micro de karaoké sans fil qui vient avec une panoplie d’ajustements sonores et - surtout! - une boule disco.

Le gadget se connecte à une panoplie d’ordinateurs et téléphones mobiles via Bluetooth, tout dépendant de votre outil de prédilection pour chanter L’aigle noir tel que revu par l’excellente Marie Carmen.

Un cadran-réveil qui change de couleur et qui charge votre téléphone (qui, on vous le rappelle, a également une fonction «Alarme»)

Pour une raison inexplicable, la fonction «alarme» de votre téléphone mobile ne fonctionne plus et vous rêvez de vous réveiller avec une ambiance qui ressemble à la scène «freakante» de Willy Wonka?

iHome a pensé à vous avec ce cadran-réveil qui vous permet de charger votre téléphone, de jouer sa musique via son haut-parleur.

Il change également de couleur, a également un mode radio FM et est actuellement offert à 22% de rabais.

À qui la chance?

10 clés USB de 32 gigaoctets

Vous n’avez pas d’accès une solution nuagique gratuite à la Google Drive pour vos besoins d’entreposages de fichiers et vous avez également un trou dans votre poche?

RAOYI a pensé à vous avec ce kit de 10 clés USB.

«Rassurant», donc, de remplacer une clé égarée quand il y en a neuf autres qui attendent à la maison!

Perdez vos données avec style, car les clés de ce lot viennent en cinq couleurs: vertes, mauves, rouges, bleus et noires.

Plus sérieusement: si vous avez besoin de plusieurs clés USB, l’item à bonne réputation sur Amazon.

Un kit de volets pour la webcam de votre portable

Vous désirez cacher la caméra frontispice de votre ordinateur portable ou de votre téléphone intelligent pour un peu plus d’intimité et vous n’avez pas de ciseau, de carton et de papier collant à votre disposition?

CloudValley a pensé à vous avec ce combo de cinq volets vous permettant de cacher - ou pas - la caméra au gré de vos activités.

OK. Avouons-le: la solution est un peu plus «chic» et pratique que le bon vieux bout de carton scotché. De plus, le produit a bonne réputation sur Amazon.

Bref, Pierre-Yves McSween ne devrait pas trop vous taquiner avec cet achat.

Cliquez ici pour avoir plus de détails!