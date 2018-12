Boxing Day: 5 gadgets geek épatant actuellement au rabais

En ce Boxing Day, vous vous posez peut-être cette question: «Qui sont ces gens qui font la file devant les magasins et ne savent-ils pas que l’Internet existe?»

Bref, dans une démarche pour maximiser votre temps en pyjama, Pèse sur start a retracé quelques aubaines de produits geek à considérer et, surtout, qui se commandent sur le Web.

Votre kit pour monter votre propre console de jeux vidéo rétro

Soyez une de ses personnes qui commentent sur Facebook «Suffit d’avoir un kit Raspberry pour monter sa propre console rétro» sous chaque article de PlayStation ou de Nintendo Classic avec ce kit offert aujourd’hui avec un rabais avoisinant 25$.

Avis toutefois aux fans de jeux rétro: l’émulation est actuellement en eaux troubles. Bref, ce n’est pas super légal et on préfère vous prévenir. Vous pourrez toutefois télécharger des jeux indépendants «homebrew» et, surtout, vous amusez à bricoler ce gadget tout en fredonnant le thème des Débrouillards...

Un des meilleurs jeux vidéo de l’année offert à 37% de rabais

Pour une fois que les joueurs sur Xbox One ont droit à un avantage!

Aujourd’hui, Assassin’s Creed Odyssey — une création de Québec, rappelons-le! — est offert à 49.08$ sur Xbox One.

Après quelques épisodes couci-couça, la saga Assassin’s Creed est de retour et en grande forme depuis les parutions d’Origins et puis d’Odyssey qui se déroule dans la Grèce antique.

Vous êtes nostalgique du film 300 — tourné à Montréal, rappelons-le! —, voici donc!

Éveillez la missharvey en vous avec ce portable gaming OMEN

OMEN, le volet plus gaming de HP, se distingue de plus en plus sur la scène e-sport.

En plus d’avoir un kiosque incontournable à l’édition 2018 de Dreamhack Canada, l’entreprise épaule des athlètes électroniques, dont la sensation locale Stéphanie «missharvey» Harvey.

Bref, c’est un nom qui inspire confiance.

Si une de vos cartes de Noël était accompagnée d’une grosse somme et si vous magasinez actuellement un ordinateur portable fabriqué avec le gaming en tête, considérez ce modèle OMEN 17-an110ca qui vient, en prime, avec un sac à dos pour son transport.

Ça tombe bien, car il est actuellement à 16% de rabais en ce Boxing Day!

Soyez aussi productif que créatif avec ce portable tactile!

Vous préférez travailler ou créer avec votre ordinateur? Pas de problème!

HP offre actuellement le Spectre x360 — 13 — ap0008ca à 15% de rabais en ce Boxing Day. En prime, une protection de trois ans contre tout dommage accidentel!

Mais qu'est-ce?

En gros, il s’agit d’un portable tactile performant.

Le gadget idéal, donc, pour celle ou celui qui aime dessiner avec son doigt ou un stylet (fourni avec le Spectre) en plus de faire des tableaux Excel ou argumenter sur Twitter sur le meilleur épisode de la saga Star Wars à l’aide du bon vieux clavier.

Le jeu de table idéal pour les fans de... Tim Burton!?

Pour une raison qu’on ignore, il y a une version The Nightmare Before Christmas du jeu de table Operation qui existe.

On ne se plaint pas. Loin de là. On est juste... surpris.

Bref, non seulement cette variante borderline goth au fameux jeu de médecine (pas très réaliste, rappelons-le) existe, mais elle est offerte aujourd’hui avec un rabais de 12%.

Eh oui!