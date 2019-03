Cabane Panache et Bois rond : la magie de Galaxie débarque à Verdun

MONTRÉAL - Le printemps se pointe enfin le bout du nez et Galaxie se fera un devoir d’en faire une fête demain lors de la 9e édition du festival Cabane Panache et Bois rond dans l’arrondissement de Verdun à Montréal.

Le groupe de rock québécois montera sur la scène principale sur la rue Wellington à 17h après la prestation du groupe Bleu Jeans Bleu à 15h30.

«Je suis venu comme spectateur l’année dernière, alors je sais que ça va être une belle soirée samedi», lance Olivier Langevin, le leader de Galaxie.

La formation promet de mettre le paquet, comme à chacune de ses prestations d’ailleurs, même si la température extérieure pourrait leur donner un peu de fil à retordre.

«On sait que la qualité va peut-être prendre une petite débarque parce que les instruments désaccordent au froid, mais en même temps on le fait pour le plaisir», souligne Langevin.

Il annonce pour le moment une température ressentie de 1 degré demain, mais les six membres de Galaxie en ont vu bien pire cette année.

«On a joué au Festi Frette à La Baie en février et il faisait vraiment vraiment froid, en bas de -20 degrés. Les gars en avant pouvaient bouger, sauter, mais moi en arrière aux "drums", j’étais un peu enchaîné là», se remémore Pierre Fortin, le batteur du groupe.

Le groupe se promène partout au Québec depuis un an, presque jour pour jour, avec son plus récent album «Super Lynx Deluxe».

«On a eu des accueils hallucinants un peu partout, surtout en festival, avoue Fortin. Le Festival d’été de Québec c’était spécial. Il y avait des milliers de personnes. Quand on pense qu’on a quand même pas tant que ça de diffusion radiophonique. Ça fait chaud au cœur 5000 personnes devant toi. Ça justifie ce qu’on fait.»

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

Des costumes

Cet opus, qui est comme la continuité de «Zulu», est rempli de paroles très imagées ce qui a inspiré les musiciens à intégrer des costumes dans leurs spectacles.

«Ça "fittait" avec l’album et avec le propos, affirme le leader du groupe, en expliquant que l’idée est née d’un spectacle d’Halloween où ils s’étaient déguisés. On avait trouvé ça vraiment le fun. On n’était comme pas nous autres même», ajoute-t-il en soulignant qu’ils ne mettent pas des costumes systématiquement à toutes leurs prestations.

«On était même sur le bord de se déguiser pendant l’enregistrement de l’album, rigole Fortin. Ça fait du bien de ne pas être soi-même un peu parce qu’on se connaît pas mal.»

Effectivement, les membres du groupe se côtoient beaucoup parce qu’en plus de Galaxie, Olivier Langevin, Pierre Fortin et Fred Fortin, bassiste, sont aussi du projet musical Gros Mené.

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

Forts occupés

Outre ces trois musiciens, François Lafontaine, ancien membre de Karkwa qui fait maintenant parti du trio Klaus, Karine Pion, choriste à Belle et Bum, et Jonathan Bigras, qui fait des percussions avec, entre autres, Laura Sauvage et Babylone, font aussi parti du groupe rock.

«Tout le monde est généreux de leur temps. On joue dans plein d’autres projets et on se respecte entre les projets aussi», croit Langevin.

D’avoir plusieurs projets musicaux est la réalité pour les musiciens de nos jours. «Je me souviens encore quand je commençais dans le milieu, les musiciens plus vieux que moi signaient encore des exclusivités avec les "bands"», se souvient le rocker originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«L’industrie a beaucoup changé. Les disques se vendent moins. Je ne veux pas chialer et être déprimant, mais c’est la réalité. La façon de travailler a changé aussi cependant. Tu n’as pas le choix de travailler avec plein de monde et faire plein d’affaires, sinon tu ne t’en sors pas. Mais c’est correct!», conclut Olivier Langevin.

Une 9e édition à l’image des Montréalais

En plus de Galaxie et Bleu Jeans Bleu, samedi, cette 9e édition du festival Cabane Panache et Bois rond s’annonce diversifiée.

«Je pense que la programmation est un peu à l’image d’une identité québécoise montréalaise. On essaie de jouer dans plusieurs aspects de qui on est, de ce qu’on fait de mieux», affirme Billy Walsh, porte-parole de l’événement qui se veut un peu comme une fête de quartier.

Random Recipe et Clay and Friends partiront le bal ce soir puis le Winston Band et les Vilain Pingouins termineront les festivités de cette cabane à sucre géante en pleine ville.

En plus de la programmation musicale, les participants pourront déguster des plats de différents restaurateurs du coin. «On a environ une vingtaine de commerçants qui offrent des bouchées sur place ce qui permet, avec un budget de 25$, de goûter à 5 à 7 choses différentes», souligne M. Walsh.

«Il va y avoir un défilé avec toutes figures importantes de l’arrondissement. C’est une façon de répondre un caractère très local qu’on va conserver dans l’événement. Il y a énormément de portée et d’intérêt pour les manifestations qui sont plus à l’échelle du quartier. Les gens sont friands de cette espèce de sentiment de communauté», ajoute Billy Walsh.

Le président de la SDC Promenade Wellington est convaincu qu’il est passible de passer un bon moment en famille comme si on était à la cabane à sucre au festival.

«On prend un soin particulier de monter un décor qui se rapproche le plus possible de ce que pourrait être une cabane. Je vous dirais même qu’on se fait un devoir de laisser des espaces où on a besoin de bottes de caoutchouc pour y aller parce qu’il y a de la boue et les enfants tripent!», lance-t-il.