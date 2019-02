Le Canadien tombe à plat

Visitant une équipe déplumée quelques heures après la date limite des transactions, le Canadien de Montréal a trébuché, s’inclinant au compte de 2 à 1 face aux Devils du New Jersey, lundi à Newark.

Les Devils avaient échangé le gardien Keith Kinkaid et l’attaquant Marcus Johansson plus tôt lundi. Taylor Hall, Will Butcher, Sami Vatanen, Stefan Noesen, Pavel Zacha et Jesper Bratt manquaient pour leur part à l’appel pour des blessures. Miles Wood et John Quenneville ont quant à eux retraité au vestiaire tôt en première. Ils ne sont pas revenus au jeu.

Malgré toutes ces absences, le Tricolore n’a pas été en mesure de l’emporter. Les Devils ont ainsi balayé la série de trois matchs entre les deux clubs cette saison.

Installé au premier rang parmi les équipes de l’Association de l’Est, Le Canadien ne possède qu’un point d’avance sur les Hurricanes de la Caroline et les Penguins de Pittsburgh. Ses rivaux ont toutefois un match en main.

Les jeunes en profitent

Avec tous ces changements, plusieurs espoirs avaient l’occasion de jouer pour les Devils. Parmi ceux-ci, Nathan Bastian n’a pas perdu de temps pour se faire remarquer, inscrivant son premier but en carrière dès la première période. Disputant un deuxième match dans la Ligue nationale de hockey (LNH), il a fait dévier un tir de Connor Carrick, qui portait lui-même l’uniforme des Devils pour une première fois après avoir été acquis des Stars de Dallas, samedi.

En deuxième période, Kurtis Gabriel a pour sa part marqué son deuxième but en carrière.

Dans le clan perdant, seul Paul Byron a enfilé l’aiguille. Avec son deuxième filet de la campagne en infériorité numérique, il a récolté au moins un point dans un quatrième match d’affilée.

Carey Price a été mis à l’épreuve à 22 reprises. À l’autre bout de la patinoire, Cory Schneider a réalisé 34 arrêts pour signer une quatrième victoire en quatre sorties. Il avait précédemment subi 21 défaites consécutives.

Le Canadien reprendra l’action dès mardi à Detroit, contre les Red Wings.