Céline Dion ne ressemble plus à ça

On aurait pu s’attendre à un changement vestimentaire pour la chanteuse Céline Dion, mais la Québécoise a plutôt opté pour une nouvelle coupe de cheveux.

Elle a profité de la Semaine de la mode à Paris pour dévoiler sa nouvelle coupe carrée.

Plus belle que jamais, l’interprète de My heart will go on n’a pas hésité à poser devant l’oeil des caméramans et des photographes à la sortie de son hôtel.

Pour les curieux, voici sa coupe de cheveux avant sa transformation.

Décidément, Céline est une vraie icône de mode!

