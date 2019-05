Céline partage une photo hilarante avant la sortie de son Carpool Karaoke avec James Corden

James Corden a la chance de recevoir les plus grandes vedettes de la musique à l’intérieur de son auto le temps de quelques chansons dans le cadre du segment de Carpool Karaoke, présenté à la fin de son émission de fin de soirée.

Dans l’épisode qui sera diffusé ce lundi soir sur les ondes de CBS, l’animateur britannique recevra dans son bolide nulle autre que notre Céline Dion nationale.

Quelques heures avant la diffusion de l’émission et dans le but de souligner son passage au Carpool Karaoke en grand, Céline a publié une photo hilarante d’elle et de l’animateur sur son compte Instagram.

On peut y voir Céline en train de changer la radio en attendant son hôte qui remplit l’automobile de carburant. Le visage stupéfait de l’animateur laisse présager un épisode plutôt comique réunissant les deux célébrités le temps d’un tour d’auto à Las Vegas.

Le dernier spectacle de Céline Dion durant sa résidence à Las Vegas aura lieu le 8 juin prochain. On a déjà hâte de savoir ce que la Québécoise va faire après la fin de son dernier concert!