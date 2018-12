Ces groupes québécois des années 1990 (presque) disparus

Leur musique bien en évidence, plusieurs groupes québécois ont obtenu du succès durant les années 1990, tous genres confondus. Par contre, la décennie suivante ne les a pas épargnés, du moins avec le projet qui les a fait connaître. Après avoir goûté au succès, huit groupes d'ici ont dû se rendre à l'évidence que les choses avaient changé et se tourner vers les spectacles de retrouvailles.

Lil Fatale

C'est avec la rafraîchissante pièce Mimi – abondamment diffusée à MusiquePlus – que la formation Lili Fatale s'est fait connaître en 1997.

L'année suivante, la bande à Nathalie Courchesne a obtenu plusieurs nominations pour le Gala de l'ADISQ grâce à son premier effort éponyme qui lui a permis de gagner le Félix de la «Révélation de l’année», coiffant notamment Okoumé.

Or, après un deuxième disque fort bien reçu (Panavision), les choses se sont gâtées avec la compagnie Sony. Une poignée de chansons ont été lancées il y a quelques années, mais sans succès.

Bref, Mimi ne danse plus le disco comme autrefois.

Rudeluck

À leur manière, les gars de Rudeluck ont marqué la musique québécoise des années 1990.

Le duo formé de Luck Mervil – qui a plus tard réussi une transition solo – et Rudy Toussaint est parvenu à propulser loin certaines de ses chansons, qu'on pense à Faut pas craquer (à propos de la drogue), Tout recommencer ou encore Solitude dans la foule.

Entre 1993 et 1998, les deux artistes ont lancé trois albums, mais l'ascension de Luck Mervil, vedette de la comédie musicale Notre Dame de Paris grâce au personnage de Clopin et son hymne Les sans-papiers, a signé l'arrêt de cette collaboration.

Les Frères à ch'val

«Mon voisin d'en haut, c't'un Rastaman, y m'a invité chez-eux, d'un épluchette de bananes», chantait énergiquement Polo des Frères à ch'val à la fin des années 1990.

Cette formation mêlant plusieurs styles, mais offrant surtout une musique humoristique pour faire la fête, a enregistré trois albums en cinq ans avant l'arrivée du nouveau millénaire.

Puis, elle n'a plus lancé de disque, se contentant de quelques prestations.

Ô surprise, un album est attendu au printemps prochain, soit 20 ans après la sortie du dernier effort! En guise d'avant-goût, le groupe a dévoilé Essaye-Lé Donc en octobre.

Noir Silence

Les cinq gars de Noir Silence ont été catapultés dans le vedettariat grâce à la popularité de leur plus grand succès, l'accrocheuse chanson On jase de toi, en 1995.

Prolifiques, ils ont offert quatre albums – dont un de Noël! – et des airs bien connus tels que Made in U.S.A., En attendant de partir ainsi que Malade, avant l'arrivée des années 2000, lesquelles n'ont pas été des plus tendres à leur endroit.

Malgré tout associés encore longtemps à la décennie 90, ils ont conquis la foule une fois de plus en mai dernier au Centre Vidéotron de Québec, lors du spectacle Party 90 de P-A Méthot.

Kermess

L'industrie du rock alternatif québécois a accueilli à bras ouverts Kermess en 1995.

Primés au concours Cégeps Rock, l'énergique chanteur Sylvain Tremblay et ses acolytes ont ensuite eu la brillante idée d'enregistrer leur costaude reprise de Y'a pas grand chose dans l'ciel à soir de Paul Piché.

Ils se sont donc retrouvés sur les ondes des radios commerciales et en nomination au Gala de l'ADISQ avec Les douze nocturnes, leur tout premier effort.

En 2004, à peine deux ans après la sortie de leur troisième disque, ils ont débranché leurs instruments.

Ils sont parfois remontés sur scène, comme lors du Rockfest à Montebello en 2016.

Ann Victor

La rencontre artistique entre Geneviève Bilodeau et Martin Léon fut brève, mais remarquée.

Les choses étaient pourtant bien parties pour le duo qui, en 1997, a gagné le concours L'Empire des futures stars et qui, deux ans plus tard, se payait le luxe d'être nommé dans la catégorie récompensant le meilleur groupe au Gala de l'ADISQ.

Avant d'être respectivement aspirés par l'univers de l'art dramatique et de la chanson en solo, Geneviève Bilodeau et Martin Léon (Martin L'Heureux pour ce projet en duo) ont tout juste eu le temps de lancer un album intitulé Ciné-Parc.

Soul Attorneys

Même Sony Music Entertainment avait constaté le talent de Jacques Gaines et de sa bande des Soul Attorneys pour concocter de la musique pop accrocheuse. Le groupe a lancé des pièces à succès comme These Are The Days et So They Say.

Ses membres ont aussi eu la chance de partir en tournée avec Céline Dion!

Malgré le départ d'un des leurs, ils ont proposé de la nouvelle musique au début des années 2000, dont la populaire Better Man.

Si les choses ne sont pas vraiment allées plus loin pour la formation, son leader a créé deux efforts studio en solo.

Les Parfaits Salauds

Groupe rock francophone qui a sillonné les routes de la province durant les années 1990 grâce à des titres tels que 200 jours, Trop tard et Le dernier train, Les Parfaits Salauds ont bien tenté de remettre leur wagon sur les rails au cours des années 2000, mais le projet a pris fin en raison de querelles qui se sont traduites en poursuite judiciaire.

Malgré cela, la musique a continué à faire partie de la vie du chef de la bande, Rémy Caset.

À preuve, son album La Minerve a vu le jour lors du printemps 2017.