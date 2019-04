La troisième saison de «This is Us» est finie et évidemment, la série nous réservait plus de surprises que de réponses

ATTENTION: Cet article contient plusieurs divulgâcheurs sur la troisième saison de This is Us.

Le dernier épisode de la troisième saison de la série à succès américaine This Is Us était diffusé mardi sur les ondes de NBC et il nous a laissés avec beaucoup de questions.

En effet, fidèle à elle-même, l’histoire de la famille Pearson s’est terminée sur une scène du futur qui nous a permis d’obtenir enfin les réponses à plusieurs interrogations. Par contre, les spectateurs restent dans le doute pour ce qui est de plusieurs intrigues de la série. Après tout, nous n’en sommes qu’à la moitié: il reste encore trois saisons.

Commençons par les réponses qui nous ont été présentées hier:

1. Randall et Beth surmonteront leurs difficultés conjugales et formeront toujours un couple dans le futur.

2. Bébé Jack sera vivant. Les spectateurs ont été soulagés que le bébé de la famille, né à 30 semaines, semble s’en être bien tiré.

3. Kevin sera finalement papa, comme il voulait.

4. Rebecca ne va pas bien et sa mémoire semble touchée.

Voyons maintenant toutes les questions en suspens...

1. Qui est la mère de l’enfant de Kevin?

Étant donné que la troisième saison s’est terminée avec la rupture de Kevin et de Zoé, et que l’on sait que l’actrice ne sera pas de retour pour la quatrième saison, on sait évidemment qu’elle ne sera pas la mère de l’enfant de Kevin.

Alors qui est-elle?

Est-ce que Kevin et Sophie vont enfin revenir ensemble pour de bon? Est-ce une autre femme? Est-ce que Kevin va adopter et élever seul son enfant?

2. Où est Kate?

Si on sait que Jack est en santé, où est sa mère? Toby se rend seul à la rencontre de la famille Pearson, alors qu’il mentionne «j’ai parlé à Jack, ils sont en route». Parle-t-il de Kate?

On sait aussi qu’il a eu besoin de pression pour accepter de venir voir Rebecca. Toby et Kate sont-ils divorcés? Traversent-ils un moment difficile ou pire, Kate est-elle décédée?

3. Où sont Deja et Annie?

Dans aucune des scènes du futur nous n’avons aperçu la fille adoptive de Randall et Beth ni leur plus jeune. Où sont-elles?

4. De quoi Rebecca souffre-t-elle?

Elle semble avoir des problèmes de mémoire, mais peut-être est-elle seulement désorientée?

5. Où est Miguel, le copain de Rebecca?

Il n’est pas aux côtés de sa conjointe malade. Est-il décédé ou se sont-ils séparés?

6. Quelle place occupe maintenant Nicky au sein de la famille Pearson?

L’oncle des triplets est aux côtés de leur mère lors de la scène finale de la troisième saison.

Partage-t-il le quotidien de ses neveux et nièces? Est-il maintenant en couple avec Rebecca?

Quoi... tout est possible avec This is us!