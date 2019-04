Chuck Hughes et Anne-Marie Withenshaw animeront «L’atelier culinaire» à Zeste

Chuck Hughes et Anne-Marie Withenshaw se retrouveront pour parler bouffe sur les ondes de Zeste cet automne. Le chef et l’animatrice piloteront la nouvelle émission «L’atelier culinaire».

Le duo accueillera des gens du public afin de les aider à cuisiner trois recettes et d’apprendre des trucs dans une ambiance décrite comme un «camp culinaire». À la fin de cette classe unique, les participants goûteront à leurs créations avec familles et amis.

«C’est avec joie que nous accueillons sur Zeste, Chuck Hughes, chef émérite passionné de cuisine et Anne-Marie Withenshaw, épicurienne qui aime bien profiter des plaisirs de la table entre amis. Deux personnalités et un concept d’émission qui rejoignent entièrement la passion des Québécois pour se rassembler, échanger et partager un bon repas», a laissé savoir Suzane Landry, directrice principale Chaînes et programmation du Groupe TVA, dans un communiqué.

Les inscriptions pour participer à ce nouveau rendez-vous, produit par Trio Orange en collaboration avec Québecor Contenu, se font en groupe de trois à cinq personnes, via le site latelierculinaire.ca.

Chuck Hughes et Anne-Marie Withenshaw ne sont pas à leur première collaboration à la télé. Grands amis, les amateurs de cuisine ont notamment animé pendant trois saisons la compétition «À couteaux tirés» sur les ondes de TVA et CASA.