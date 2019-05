Colère chez les sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC | Plusieurs citoyens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac sont sortis dépités, voire en colère, lundi, d'une première séance d'information de la Sécurité publique concernant les indemnisations à la suite des inondations.

Un peu plus d'une semaine après la rupture de la digue qui a inondé le tiers de la municipalité des Laurentides, la brèche a été colmatée et les pompes fonctionnent à plein régime.

Bien que la «zone rouge» devrait être asséchée complètement dès mercredi, des milliers de sinistrés en ont encore gros sur le cœur, à la suite d’une rencontre organisée par la Sécurité publique concernant le processus d'indemnisation.

Cette première rencontre s'adressait aux citoyens qui habitent entre la 40e et la 45e Avenue. Les demeures des citoyens de ce quartier n'ont pas été endommagées par les eaux du lac des Deux Montagnes, mais bien par les refoulements d'égouts qui se sont produits lorsque les flots en envahis une partie de la ville.

Certains résidents dont la résidence a été endommagée ont carrément boudé la séance d’information ou, à tout le moins, en sont sortis avant la fin, insatisfaits des réponses qui leur ont été fournies. «Ils nous donnent tout le temps de l’information au compte-gouttes», ou encore, «je suis dans le néant», sont quelques-uns des commentaires qui revenaient régulièrement chez les citoyens croisés sur place par TVA Nouvelles.

«On a 20 000 $ pour un refoulement d'égout. Si on reçoit 20 000 $ et qu'on a 50 000 $ de dommages, qui paie la différence? Est-ce que le gouvernement va la payer? La réponse qu'il nous a donnée, c'est non. Alors, ça nous donne quoi de rester ici?» a lâché un résident sur un ton dépité.

Une autre séance d'information devait se tenir lundi soir. Six rencontres au total sont prévues d'ici mercredi.