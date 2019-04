Commission Charbonneau: le club 357c ferme ses portes

MONTRÉAL – Le club privé 357c, rendu célèbre par les nombreuses fois où il a été évoqué par des témoins lors de la commission Charbonneau, fermera ses portes à la fin mai.

Annoncée sur le site internet du club vendredi dernier, la fermeture du 357c sera effective le 24 mai prochain. Le club, qui tire son nom de son adresse sur la rue de la Commune Ouest, à Montréal, mettra ainsi la clé sous la porte après 16 ans d'activités.

La direction de l'établissement de luxe dédié aux gens d'affaires a expliqué que le club n'était plus viable en raison des «changements dans les habitudes d’affaires ces quelques dernières années et le niveau élevé des taxes municipales imposées sur l’édifice».

«Pendant ses seize années d’activité, le 357c nous a permis de mettre en contact des milliers de personnes, de célébrer une multitude d’événements personnels et corporatifs, de lever des fonds pour d’excellentes causes, et d’apprécier et faire partager un immeuble unique et marquant de Montréal», a ajouté la direction dans un message sur son site internet.

Le 357c s'est fait connaître du grand public pendant la Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction menée par la commissaire France Charbonneau. Des acteurs clés entendus lors de la commission avaient évoqué s'être rencontrés au club privé du Vieux-Montréal.