Compostage: un pas de plus pour le contrat de 175 millions $

MONTRÉAL – Le conseil municipal de Montréal a adopté mardi le contrat de 175 millions $ pour la construction d’un premier centre de compostage, 51 % plus élevé que prévu, malgré les inquiétudes de l’opposition.

L’administration de Valérie Plante, qui forme la majorité, a voté en faveur de ce contrat qui prévoit l’aménagement d’un centre de traitement des matières organiques dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

«Avançons dans ce dossier-là, il est plus que temps, a plaidé la mairesse d’Ahuntsic-Cartierville Émilie Thuillier, alors que le projet traîne depuis une dizaine d’années. J’ai envie de dire qu’on y arrive, on est tellement en retard. On arrive à faire un projet qui est dans les mêmes coûts que les autres villes en ce moment, alors on n’est pas complètement à côté de la traque.»

Cette dernière répondait aux critiques de l’opposition, qui déplore une «explosion des coûts», et qui parle d’un projet qui ne s’intègre pas avec les quatre autres centres de compostage, de biométhanisation et de prétraitement qui doivent être construits.

«C’était un projet d’ensemble avec cinq usines qui devaient voir le jour, un plan qui était connu par les Montréalais, a rétorqué le conseiller de l’opposition Francesco Miele. Et aujourd’hui on arrive avec un modèle à la pièce.»

L’augmentation des coûts est entre autres attribuable à l’augmentation de la superficie du centre de compostage. Cet agrandissement permettra de mieux contrôler les odeurs, puisque tout sera traité à l’intérieur, a expliqué Mme Thuillier.

Autre vote

Le contrat reste à être adopté jeudi au conseil d’agglomération. Les maires des villes liées avaient demandé lundi de reporter l’adoption du contrat afin d’avoir toutes les informations nécessaires sur le dossier.

Le responsable des services aux citoyens Jean-François Parenteau avait indiqué que la Ville avait l’intention d’aller de l’avant et qu’une présentation serait faite aux élus jeudi. Montréal possède environ 87 % des votes à ce conseil.