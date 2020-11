Les violences faites aux femmes : les nommer, les comprendre, les prévenir

Ce sont des histoires difficiles à raconter. Elles ne sont pas choses du passé et elles continuent de toucher des femmes de tous les milieux.

Au Québec, 80 % des victimes de violence sont des filles ou des femmes. Les rapports de pouvoir inégaux entre les femmes et les hommes demeurent la cause principale de ces violences.

À l’occasion de la Campagne des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes (#12jours), le Conseil du statut de la femme propose deux nouvelles ressources numériques : une Bibliothèque des violences faites aux femmes et une capsule vidéo sur le consentement.

Selon la présidente du Conseil du statut de la femme, Me Louise Cordeau, « la violence sous toutes ses formes constitue un enjeu majeur en matière d’égalité. Nous avons une responsabilité collective d’agir. »



Une collection de références pour saisir l’enjeu

Par des messages explicites, la Bibliothèque des violences faites aux femmes illustre les différentes formes que ces violences peuvent prendre. De plus, elle propose des publications et des outils numériques réalisés par le Conseil notamment sur la violence conjugale, la violence à caractère sexuel, le harcèlement sexuel, l’intimidation en ligne, la culture du viol et le slut-shaming. C’est une façon d’illustrer l’ampleur et les enjeux de ces actes inadmissibles. L’objectif est d’inciter à la réflexion, à la discussion et à un changement d’attitudes.



Le consentement

« Sans oui, c’est non » demeure une notion centrale qui tarde à s’imposer. L’éducation au consentement dès le plus jeune âge constitue l’une des clés pour transformer les mentalités.

Me Cordeau explique : «Nous voulons rejoindre les jeunes et les sensibiliser à l’importance du consentement.»

La vidéo Le consentement en 76 secondes rappelle, de manière simple et percutante, que sans consentement explicite, libre et éclairé, il y a agression.



Agir ensemble

Les conséquences des violences faites aux femmes se répercutent sur l’ensemble de la société. Par le biais de sa campagne, le Conseil souhaite mobiliser la population afin d’écrire un nouveau chapitre en matière d’égalité.



Pour en savoir plus

La page Journées d’action contre les violences faites aux femmes (édition 2020)

Le compte Instagram du Conseil du statut de la femme

L’ensemble des capsules vidéo de la série Quelques secondes pour comprendre