Crise franco-ontarienne : Caroline Mulroney n’a pas l’intention de démissionner

Ceux qui ont surnommé Caroline Mulroney « la ministre des Affaires anti-francophones de l’Ontario » vont être déçus : l’élue conservatrice n’a pas l’intention de claquer la porte du gouvernement Ford, malgré la multiplication des appels en ce sens.

« Je ne pense pas démissionner, je continue de faire mon travail ici à l’Assemblée législative », a tranché la ministre des Affaires francophones, mardi. Depuis les manifestations de samedi, qui ont regroupé près de 14 000 personnes partout en Ontario, élus de l’opposition et membres de la communauté franco-ontarienne ont appelé la ministre à emboîter le pas à la députée Amanda Simard, qui a claqué la porte du parti conservateur en raison des compressions en francophonie.

En anglais seulement

Il faut dire que Mme Mulroney et son bureau multiplient les faux pas depuis le début de la crise franco-ontarienne, il y a presque trois semaines.

La ministre des Affaires francophones @C_Mulroney a refusé toutes les demandes d’entrevue du @JdeMontreal depuis 2 semaines. Mais en réponse à mon dernier courriel elle réagit — en anglais seulement — aux manifestations d’hier #ONFr pic.twitter.com/FJ0EUg0jAo — Philippe Orfali (@orfali) 2 décembre 2018

Dimanche, c’est en anglais seulement qu’elle a réagi à une énième demande d’entrevue du Journal de Montréal. La déclaration, aussi envoyée en anglais à d’autres médias francophones, affirmait que « les Ontariens ont le droit de manifester pacifiquement ».

Elle a aussi nié que le projet d’Université de l’Ontario français avait été « annulé » par le gouvernement Ford, alors que c’est précisément le mot employé par son gouvernement dans la mise à jour économique du mois dernier.

La résistance se poursuit

Pendant ce temps, les Franco-Ontariens espèrent toujours éviter l’abolition du Commissariat aux services en français et de l’Université de l’Ontario français, qui doit ouvrir ses portes en 2020 dans le grand Toronto.

Amanda Simard, la députée franco-ontarienne qui a démissionné du gouvernement Ford la semaine dernière, était de retour à l’Assemblée législative lundi.

« Comme députée, on doit faire ce qui est juste pour notre circonscription. Je ne suis pas allée à la Faculté de droit, et surtout je ne me suis pas fait élire pour applaudir des mains lorsqu’on m’ordonne de le faire », a-t-elle dit après sa première séance à titre de députée indépendante.

Pendant ce temps, à Ottawa, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario a demandé aux députés de la Chambre des communes de financer les quatre premières années de l’Université de l’Ontario français. Ottawa se dit ouvert à financer de façon accrue le projet, mais attends une demande officielle du gouvernement Ford.

Le projet de loi 57, qui doit confirmer l’abolition de ces institutions franco-ontariennes, devrait survenir cette semaine.