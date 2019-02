[Critique] Devriez-vous jouer à Far Cry New Dawn?

Attention, divulgâcheurs de Far Cry 5.



Les univers des jeux Far Cry sont chaotiques, ce n’est pas un secret. C’est le bordel total, et l’on ne s’installe pas devant l’écran pour vivre une expérience reposante. Far Cry 5 était l’exemple parfait de ce concept: pas une minute de paix à Hope County, une région envahie par des drogués membres d’une secte religieuse armée jusqu’aux dents, rappelant le terrifiant règne de David Koresh. Mais, Ubisoft avait justement plutôt misé sur l’action et le chaos que sur la profondeur, malgré d'excellentes opportunités d’offrir des observations satiriques à la Grand Theft Auto sur la vie aux «USA! USA! USA!». Dans Far Cry New Dawn, on laisse complètement tomber ce potentiel et on retourne plutôt à un gameplay familier. Et c’est tant mieux.

Je parlais de chaos, mais je crois aussi que New Dawn est beaucoup plus calme que ses prédécesseurs. La raison est plutôt logique, cependant. 17 ans plus tot, une bombe nucléaire a frappé fort, et l’on est désormais en mode poste apocalyptique. S’il y avait autant d’ennemis que Far Cry 5, je trouverais ça ridicule. Après tout, tout le monde est censé être pas mal...mort. Ce sens de vide a été critiqué par certains, mais moi, personnellement, ça me charme.

Hope County demeure plutôt semblable, cependant. Le gazon a poussé, les rivières sont pleines de poisson, les ours sont prêts à vous gruger la gorge et les fleurs ont poussé (en abondance). On dirait pas vraiment qu’on est dans un monde 2.0 où l’humanité tente de redémarrer. C’est un choix esthétique qui fait de New Dawn un jeu magnifique, mais j’aurais préféré un peu plus de désespoir. Là, j’ai trop l’impression que je vais m’en sortir. J’admire ton optimisme, Ubisoft.



Ce qu’il faut savoir en quelques points

C’est un spin-off excitant pour ceux qui ont adoré Far Cry 5. Pas pour suivre l'histoire, parce que celle-ci est plutôt subtile, mais c’est une bonne suite au gameplay. Envahir des outposts est toujours aussi amusant. Dans le fond, on ne sait pas trop pourquoi on fait ce qu'on fait dans le jeu. Pour améliorer son campement? Ah. Ok.



Les armes, véhicules, etc.

C’est «un peu» RPG. Vous n’avez pas de niveaux, mais les armes oui. Si vous vous aventurez trop loin dès le début avec une arme Level 1, vous risquez de vous fâcher.

Vous devez récolter des ressources partout, dont le fameux «duct tape», qui semble être aussi précieux que l’eau. Duct tape partout, duct tape pour tout. On vous laisse utiliser vos ressources comme bon vous semble et vous allez devoir vivre avec vos décisions, car les objets construits peuvent vraiment vous aider. Ne gaspillez pas pour «le fun» si chercher des ressources ne fait pas partie de vos priorités.

Les armes, construites à votre base à l’aide de ressources, sont particulièrement amusantes. Lancer des morceaux de scie à des ennemis est franchement satisfaisant.



La map

Vous êtes à Hope County. Si vous avez joué au chapitre précédent, vous allez reconnaitre pas mal de trucs même si la map est pas mal plus petite.

Vous allez commencer au sud et vos missions principales vous amèneront plus vers le nord. C’est un peu linéaire contrairement à Far Cry 5, mais parce que les ennemis plus loin sont pas mal plus fort, c’est correct.

Le fun

Si attaquer des outposts n’est pas votre truc, oubliez ce titre. Mais ceux qui aiment «foutre le bordel» seront bien servis. Encore une fois, vous pouvez approcher un défi à votre façon: furtive ou sans retenue, mais il y a aussi le type d’armes que vous construisez à ajouter à votre stratégie.

Les nouvelles missions «expéditions» vous sortiront de Hope County et vous lanceront dans des situations plus que stressantes. On vous laisse les découvrir.

Les outposts devront être attaqués...souvent. Parce que l’éthanol est le nouveau lingot d’or et se trouve, évidemment, là où il y a des ennemis. Vous allez devoir revisiter des lieux hostiles, vous battre à nouveau, upgrader vos accessoires... et répéter.

Tel que mentionné plus haut, le jeu n'est pas rempli d'ennemis. Vous allez même croiser des gentils sur la route qui vous renderont parano au début du jeu, parce que croiser quelqu'un n'était jamais une bonne chose dans le 5. Les animaux m'ont souvent bien plus fait sacrer que les humains dans New Dawn.



Roger

Vous avez été nombreux à voir ma réaction face à Roger, un membre de l’équipe qui joue toujours après est hélico nommé «grosse patate». C’est Vincent Leclerc, que l’on connait en tant que Séraphin Poudrier dans «Les Pays d’en Haut», qui fait la voix de ce personnage qui fait beaucoup réagir. Roger parle de hockey, il dit «osti» et «calisse», il a un drapeau du Québec sur son uniforme et il est drôle comme tout.

Leclerc s'est même amusé avec son rôle en changeant sa photo de profil Facebook pour le beau Roger. Bravo!

Ma réaction

En anglais, Roger a quand même un gros accent québécois. Reste à voir si ça va charmer les gameurs mais, moi, j’ai «capoté».





Bref...

Devriez-vous jouer à Far Cry New Dawn? Si vous avez joué au 5, oui. C'est amusant, pas prétentieux du tout et les couleurs du jeu sont époustouflantes. Si, cependant, vous ne connaissez pas du tout la formule Far Cry, ce n'est peut-être pas la bonne introduction. Commencez par le 5 pour voir si ce type de gameplay vous plait. Moi, j'aime ça. Pas besoin de penser. Ratatataaaaa, comme dirait Post Malone.

À 50$, c'est un bon jeu pour nourrir votre besoin de vivre un chaos virtuel, même s’il est un peu plus calme que Far Cry 5. Après tout, ce n’est qu’un «spin-off» qui est quand même généreux. Trop généreux pour être un DLC. bisoft ne tente pas de vous charmer avec l’histoire, mais avec son gameplay.

La gestion et collecte de ressources est bien faite et pas du tout déplaisante, surtout lorsqu’on peut construire une arme badasse. L’ajout des missions «expéditions» se fait bien et risque de revenir dans un prochain titre.

Il me reste encore de l'exploration alors je ne donne pas de note, mais je vous dis sans retenue que c'est amusant comme jeu.

Far Cry New Dawn sort le 15 février 2019 sur PC, Xbox One et PS4.