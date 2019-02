[CRITIQUE] Trials Rising: frustrant... dans le bon sens du terme

Après une demi-heure à recommencer la même séquence, une espèce de rampe mobile quelque part en plein cœur de la tour Eiffel, j’ai commencé à me demander si Trials Rising n’était pas en train de me transformer en un genre de masochiste.

Pendant mon essai, j’ai multiplié les mots d’Église et soupiré maintes fois de frustration, mais au final, j’ai eu du plaisir. Beaucoup, même. J’ai enchaîné les heures sans m’en rendre compte, n’ayant que mon pouce gauche meurtri pour me rappeler de prendre une pause.

Bref, vous l’aurez compris, Trials Rising est le genre de jeu punitif que l’on se surprend à aimer, malgré l’essai et erreur constant.

Simple à prendre en main, mais, vous l’aurez deviné, plutôt difficile à maîtriser, le petit dernier de Ubisoft RedLynx reprend essentiellement les mécaniques qui ont fait la réputation de la série de jeux. Au guidon d’une moto, il faut traverser le plus rapidement possible de drôles de parcours en 2D, défiant plus que souvent les lois de la gravité, et ce, sans tomber de sa bécane.

Pour ce faire, on peut contrôler l'équilibre de l’engin, soit en mettant de la pression à l’avant ou l’arrière avec le joystick gauche, l’accélérateur, les freins... et c’est tout! Ajoutez à ça une bonne dose de patience et vous avez tout ce que vous devez savoir pour vous attaquer aux pistes de Trials Rising.

Il s’agit somme toute d’une recette simple, qui, à la limite, n’est pas sans rappeler les bons vieux jeux de plateforme des années 80, mais qui demeure malgré tout efficace, surtout avec les améliorations apportées à ce nouveau volet.

Une refonte bienvenue

Sans être une révolution, Trials Rising signe un retour à ses racines après deux itérations sur la présente génération de consoles qui s’étaient peut-être un peu égarées, soit Trials Fusion en 2014 et Trials of the Blood Dragon en 2016.

Exit donc les parcours futuristes et les figures acrobatiques de ces deux titres. On retrouve des pistes inspirées de lieux géographiques dispersées à travers une map. Si vous avez déjà rêvé de faire du motocross sur la Grande Muraille de Chine, une base militaire russe ou encore les ailes d’un moulin aux Pays-Bas, voilà votre chance!

Capture d'écran Trials Rising

Concrètement, le concept est très bien exécuté, donnant vie à des pistes inventives, voire mémorables. Les environnements sont riches, variés et multiplient les clins d’œil sympathiques à l’histoire et aux particularités des lieux visités. Du bassin de sauce tomate en Italie au monde médiéval en Allemagne, en passant par une virée à travers Hollywood qui fera sourire les cinéphiles, RedLynx a su exploiter le thème du globe-trotter avec humour et originalité.

Et soyons francs, dans un genre où le succès (ou la débâcle) du jeu dépend presque entièrement de la qualité de ses niveaux, il est rassurant de voir que le développeur n’a pas lésiné sur les détails, même si quelques ralentissements sont à prévoir ici et là (du moins sur la version testée sur PlayStation 4).

Au-delà des environnements léchés, Trials Rising se distingue par ses modules et ses rampes ridicules, dans le bon sens du terme, qui permettent d’exploiter au maximum les mécaniques excessivement précises du jeu.

Parce qu’au niveau des contrôles, le développeur finlandais continue également d’exceller. On parle essentiellement d’un joystick et de deux boutons, mais, en dépit de la simplicité, la moto répond au doigt et à l’œil, permettant d’apprendre un éventail de techniques afin de surmonter des obstacles de toutes sortes.

Heureusement, cette fois-ci, le titre édité par Ubisoft a décidé d’offrir aux joueurs un tutoriel un peu plus poussé pour les aider à se démêler au travers des mécaniques variées : l’université de Trials.

Capture d'écran Trials Rising

Pour animer cette nouvelle fonction, le studio a carrément intégré au jeu Bradley Hill, alias professeur FatShady, un youtubeur connu pour ses vidéos de trucs et astuces sur la série de jeux. Une bonne idée qui porte fruit: les niveaux de pratique sont bien conçus et on apprend un peu plus facilement que par la bonne vieille méthode d’essai et erreur (et erreur et erreur et erreur).

Quelque part entre persévérance et... frustration

Une fois fraîchement sorti de l’université, on découvre que pour Trials Rising, RedLynx a divisé la centaine de pistes entre neuf ligues principales couvrant les différentes régions du monde, qui se débloqueront au fil de la progression à l’aide de points d’expérience. Un peu à la façon d’un jeu de tir en ligne ou d’un RPG.

On ramassera ces points en terminant des parcours, mais surtout en réalisant des contrats pour des commanditaires.

Nouveauté dans Trials Rising, ces fameux commanditaires donneront des objectifs précis à accomplir pour chaque piste: terminer la course avec une médaille d’or, battre tel personnage ou encore réaliser huit backflips. Bref, on voit le genre.

Au départ, le principe des points d’expérience fonctionne plutôt bien et les contrats permettent de revisiter les pistes sous un autre angle, en ayant un objectif différent en tête.

Capture d'écran Trials Rising

Cela dit, à la manière d’un Call of Duty, si les points d’expérience s’accumulent rapidement au départ, ce n’est plus nécessairement le cas un peu plus tard. Il faut donc parfois se «casser les dents» à répétition sur des contrats payants, mais franchement corsés, pour réussir à débloquer une prochaine région. Parce qu’après un moment, réussir à inscrire des temps convenables dans les courses ne suffit plus.

Je comprends que la difficulté du titre se veut également un attrait important (pour ne pas dire l’un des principaux), mais si on peine à maîtriser une certaine technique, on peut se retrouver coincé dans la progression assez longtemps sans possibilité d’accéder à de nouvelles pistes.

On se bute probablement ici à un énième cas de «get good» selon certains, mais, même si j’apprécie le concept des contrats et la valeur de rejouabilité qu’il ajoute aux parcours, j’aurais préféré un système un peu plus permissif de côté.

À moto entre amis et autres nouveautés

Envie de partager votre joyeuse frustration avec vos amis proches? Bonne nouvelle, c’est désormais possible avec Trials Rising!

En plus d’un mode permettant de s’exercer jusqu’à quatre localement dans un parcours en stade et un autre mode en ligne, un volet coopératif... en tandem(!) fait également son apparition dans la dernière mouture de la série.

Capture d'écran Trials Rising

Tentée avec ma douce moitié, l’expérience se veut drôle à souhait, alors que les deux joueurs contrôlent ENSEMBLE la direction, l’accélération et le freinage. On doit donc communiquer fréquemment pour éviter de se retrouver la tête en bas dans un bassin de lave, même si finalement, c’est souvent, disons, inévitable!

Une bonne façon de s’amuser tout en testant la solidité de son couple, quoi.

Capture d'écran Trials Rising

Sinon, au rayon des nouveautés, de controversées loot boxes trouvent aussi leur chemin jusqu’à la dernière édition de Trials. Et oui!

Purement esthétiques, les lots sont remportés chaque fois que l’on gagne un niveau d’expérience, mais elle peuvent également être achetées avec du bon vieil argent canadien, tout comme certains éléments qu’ils contiennent.

Capture d'écran Trials Rising

En avions-nous vraiment besoin, comme le demanderait fort probablement Pierre-Yves McSween? Personnellement, je n’en suis pas convaincu.

Au moins, le volet de personnalisation du personnage s’avère divertissant et la plupart des objets peuvent être acquis avec une devise accumulée au fil des courses dans le jeu. Et même si elles n’apportent pas grand-chose au jeu, ces loot boxes ne portent pas non plus ombrage au très bon volet qu’est Rising dans la série Trials.

EN BREF :

Retour aux sources, Trials Rising se démarque par ses environnements inventifs, ses pistes dynamiques et ses contrôles précis. Difficile, la dernière mouture de la série demande patience et persévérance et mènera probablement à de la frustration, mais saura récompenser ceux et celles qui s’y attarderont.

NOTE : 8,5/10

On aime:

L’originalité des pistes

Les contrôles précis

L’humour omniprésent

On aime moins:

Le système de progression

Les quelques ralentissements

Les loot boxes

Trials Rising sort demain, le 26 février 2019, sur les consoles Xbox One, PS4, Nintendo Switch et sur Windows.