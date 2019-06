[Critique] Votre signal WiFi s'affaiblit chez vous? Considérez l'ensemble de routeurs Deco M9!

Pour livrer un signal WiFi fiable jusqu’aux ordinateurs, consoles de jeu, téléphones intelligents et autres tablettes, plusieurs routeurs valent mieux qu’un. Essai de la paire de routeurs Deco M9 Plus de TP-Link.

Pour bien comprendre le fonctionnement des routeurs maillés, c’est de prendre en exemple le réseau cellulaire: plus les tours sont nombreuses et proches les unes des autres, meilleure est la couverture sans fil.

Même logique pour les routeurs à domicile, la disponibilité WiFi augmente en fonction de leur nombre.

Donc, plus la superficie à desservir est grande, plus il faut de routeurs qui forment ensemble un réseau maillé.

Judicieusement placée, cette paire de routeurs Deco M9 Plus couvre l’équivalent de 4 500 pi2 ou 420 m2, soit la superficie d’une grande maison.

Et puisqu’ils partagent les mêmes nom de réseau et mot de passe, la connexion de l’un à l’autre est tout à fait automatique par l’une ou l’autre des huit antennes omnidirectionnelles de chaque routeur M9.

Internet des objets

Autre particularité de ces routeurs du fabricant TP-Link, leur compatibilité au standard ZigBee HA 1.2 pour les appareils connectés à l’Internet des objets, ainsi qu’au système IFTTT des haut-parleurs intelligents Alexa.

Si ces objets que l’on promet dans le futur n’ont pas encore envahi nos domiciles, ces M9 offrent au moins la capacité de les connecter.

Installation

Pour installer ces routeurs, il suffit de suivre les quelques étapes sur l’application mobile TP-Link Deco, compatible iOS et Android en français, ce qui simplifie grandement leur mise en route et leur gestion, dont le contrôle parental, les mots de passe, les mises à jour et l’accès invité.

Simple, certes, mais comme c’est souvent le cas, attendez-vous à faire à une mise à jour du micrologiciel (firmware) avant la dernière étape.

Prenez le temps aussi de régler la luminosité des témoins DEL en mode nuit, ce qui ne prend que quelques secondes.

Et, pourquoi pas, lancez un test de débit pour vérifier que tout fonctionne bien.

Ces routeurs Deco M9 Plus se démarquent aussi par leur ensemble HomeCare, soit trois services personnalisés et de sécurité qui comprend les contrôles parentaux, un antivirus intégré sur 3 ans (développé par TrendMicro) et une qualité de service (QoS).

Contrairement à plusieurs de nos gadgets qui n’ont pas une durée de vie très longue, les routeurs en général possèdent une belle pérennité technologique.

Par exemple, les routeurs âgés de 10 ou plus disposent de débits filaires et sans fil des dizaines de fois plus rapides que la vitesse de votre connexion Internet qui tourne autour de 30 Mb/s.

Et si la superficie domiciliaire à couvrir en WiFi dépasse les capacités du routeur actuel, une paire comme ces Deco M9 valent la dépense.

Parlant de sous

Amazon Canada demande 277$ pour la paire de Deco M9 Plus (AC2200), tandis que l’équivalent américain exige 230$ US, l’équivalent de 315$ CAN au taux de change des cartes de crédit.

Un produit identique moins cher de ce côté-ci de la frontière, ça mérite d’être souligné.