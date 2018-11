Cyber lundi: on a trouvé des trucs geek pas mal cool pour vous!

C’est le temps de faire le plein, les soldes avant les fêtes vont bientôt terminer!

Avec une petite «twist» science-fiction, l’équipe Pèse sur Start a déniché des rabais Cyber Lundi* pas mal intéressants sur des séries télé et accessoires geek juste pour vous.

Voici nos préfs!

X-Files, saisons 1 à 10 en Blu Ray

Retrouvez Scully et Mulder dans ce coffret Blu-Ray des saisons 1 à 10 avec l’option de doublage français.

Selon les fans qui ont acheté le coffret, le «remastering»est excellent pour une série qui a commencé sa diffusion au début des années 90. Mais, on le sait tous très bien, X-Files est une série dont on ne se tanne jamais!

I want to believe.

La série complète de Cowboy Bebop en Blu-Ray

C’est indéniable: Cowboy Bebop est une série que vous devez voir au moins une fois dans votre vie, que vous soyez fan d’anime ou pas. C’est un classique qui a bien vieilli et qui continue à charmer de nouvelles générations.

Ce «remaster» offre la série complète, sous-titrée et doublée en anglais avec, évidemment, la version japonaise aussi.

Il nous semble qu'un petit marathon Cowboy Bebop serait parfait en pyjama le lendemain de Noël!

Pour les fans de Fallout: un jeu de dames Nuka Cola

On ne va pas mentir, c’est vraiment pour son look qu’on aime bien ce jeu de dames Nuka Cola, de la série Fallout. Ça fait de la très belle déco dans notre chambre gaming.

Mais, bon, ce sera aussi utile à Noël quand la famille commence à parler de politique. C’est une excuse parfaite pour quitter la pièce avec les cousins et jouer une petite partie.

Le drone Yuneec Breeze 4K

Ce drone compatible avec vos appareils iOS et Android comprend 5 modes de vol automatique et est conçu pour les pilotes de tous les niveaux. Pas besoin d’être un pro du drone pour s’amuser avec ce beau jouet!

Pour les amateurs de Star Wars : une figurine de Rey

À 18 po, cette figurine de Rey entièrement articulable va rendre les collectionneurs heureux, mais aussi les enfants qui ont adoré The Last Jedi.









*: Les rabais sont assujettis à des changements sans préavis et sont en vigueur au moment de la publication.