Dale Weise et Nate Thompson ont besoin de temps

Dale Weise et Nate Thompson seront en uniforme face aux Predators à Nashville, jeudi soir. Les nouveaux venus disputeront ainsi leur premier match de la saison avec le Canadien de Montréal.

Selon l’entraîneur-chef Claude Julien, il ne faut pas s’attendre à ce que les deux attaquants acquis par voie de transaction au cours des derniers jours soient les sauveurs tant attendus.

«On va leur laisser du temps de s’ajuster avec notre équipe», a prévenu le pilote du Tricolore après l’entraînement matinal. «C’est sûr qu’ils apportent de l’expérience au quatrième trio. Ils feront du bon travail, ce n’est pas un problème. Mais il faut quand même leur donner le temps de s’intégrer pour qu’ils se sentent confortables dans notre équipe.»

Selon Julien, Weise, qui en est à son deuxième séjour avec l’équipe, et Thompson ont encore du chemin à faire avant d’être complètement à l’aise dans le système du Bleu-Blanc-Rouge.

«Les choses sont arrivées vite pour eux. Ils ont besoin de temps pour respirer», a-t-il souligné. «Durant les entraînements, ça s’est bien passé. On espère que ça va se poursuivre ce soir.»

Rivaliser avec les meilleurs

Le Canadien occupe la première place des équipes repêchées de l’Est en vue des éliminatoires. Pour aller loin en séries, il faut tenir tête aux meilleures équipes du circuit. C’est ce que Julien veut voir de ses joueurs dans le dernier droit. Nashville et Tampa Bay (samedi) seront d’excellents tests.

«Si on veut faire partie des séries, il faut être capable d’affronter les meilleures équipes. Moi, j’aime les défis et je pense que les équipes en général aussi. Nous en avons un dans les trois prochains matchs.»

Éviter les erreurs du 5 janvier

Au dernier rendez-vous, le Canadien a été rossé 4-1 par les «Preds» au Centre Bell. Depuis ce duel à sens unique, Montréal a compilé un dossier de 8-3-2. Or, pour l’instructeur-chef, l’équipe n’est pas meilleure qu’elle ne l’était il y a un mois.

«Nous formons une jeune équipe. De l’autre côté, ils ont un peu plus d’expérience», a-t-il noté. On n’a pas grandi. «C’était un mauvais match contre Nashville la dernière fois. On a trop commis de revirements en zone neutre. Ils jouent un style assez agressif. Il faut mieux gérer la rondelle et mieux la protéger.»