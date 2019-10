Reconnaissance vocale : de la science-fiction au salon

Les GPS des voitures et les assistants comme Siri ou Alexa font aujourd’hui partie du quotidien de millions de personnes. Toujours en évolution, ces technologies combinent, entre autres, la reconnaissance vocale et l’intelligence artificielle. Si ces innovations facilitent nos journées, la mise en place de ces formidables outils remonte à plus de 60 ans.

De 1950 à 1990

daniele - stock.adobe.com

La recherche dans ce domaine débute dès les années 1950, dans les laboratoires IBM, ceux de l’armée américaine et dans certaines universités, comme Stanford. Déjà, une machine à écrire (la célèbre dactylo !) pouvait reconnaître 20 000 mots et était parmi les premiers appareils potentiellement commercialisables. Mais c’est dans les années 1990 que la reconnaissance vocale connaît un véritable essor, d’abord dans le secteur de la téléphonie avec les fameux « Épelez votre nom » et « Dites le numéro de poste » ! Jusqu’à récemment, le défi consistait à « entraîner » l’appareil à reconnaître la voix et l’accent d’un utilisateur pour être capable de lui offrir un service adéquat.

« E.T. téléphone maison ! »

Attention, il faut faire une différence entre la reconnaissance vocale et la synthèse vocale. La synthèse vocale est une technologie plus ancienne qui reproduit artificiellement la parole humaine. La faible puissance des machines informatiques d’autrefois a donné naissance à des sons robotiques exploités dans les films de science-fiction : Pensez à C-3PO (Star Wars), au supercalculateur HAL (2001, l’Odyssée de l’espace) ou au jouet Speak & Spell (Dictée magique, dans E.T). Inventé en 1939, le vocodeur s’est même imposé dans la musique disco et le rock progressif : écoutez l’intro de Mr. Roboto du groupe Styx.

Stephen Hawking et des progrès en médecine et en éducation

ibravery - stock.adobe.com

Les innovations se multiplient. Atteint d’une maladie dégénérative, le célèbre scientifique Stephen Hawking est un pionnier des interfaces personne-machine capables de convertir des commandes mécaniques en synthèse vocale. À l’inverse, les personnes à mobilité réduite ayant conservé leur faculté de parler peuvent aussi guider leur fauteuil roulant à l’aide de commandes vocales. On observe également des mises en pratique dans le monde de l’éducation : les récentes générations d’applications peuvent prononcer des phrases puis corriger l’étudiant qui ne les répète pas comme il faut.

À la maison, et partout dans le monde

goodluz - stock.adobe.com

Si l’intelligence artificielle et l’internet des objets en sont à leur début, poser une question à une tablette ou à un téléviseur pour obtenir une réponse ou une action est déjà un geste familier. Et l’intégration de ces formidables outils à la maison sera un champ d’application très important de la reconnaissance vocale. On peut déjà contrôler le chauffage de sa maison depuis le bout du monde et parler à sa télécommande pour interagir avec sa télé ! D’ailleurs, le traducteur de votre téléphone vous permettra bientôt de discuter en temps réel avec les gens que vous croiserez, à Turin ou à Tokyo : La reconnaissance vocale, c’est un sujet qui fait parler !