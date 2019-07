Des baisers qui ont fait jaser!

Peu importe le contexte dans lequel ils sont donnés, l'identité des gens qui le partagent ou le temps qu'ils durent, les baisers passent rarement inaperçus. Mettez en scène des vedettes passionnées durant des événements rassembleurs et vous obtenez des échanges marquants. En voici quelques-uns qui n'ont pas échappé à l'oeil du public québécois.

Coeur de pirate et Laura Jane Grace

L'orientation sexuelle de Coeur de pirate a alimenté plusieurs discussions sur le web en 2016. Le point culminant de cette histoire prisée par les amateurs de potins est survenu quand la chanteuse a langoureusement embrassé Laura Jane Grace, leader transgenre d'Against Me!, lors d'un concert de la formation donné à Toronto en juin de cette année-là. Elle était alors passée de la parole aux actes, elle qui, quelques jours plus tôt, s'était qualifiée de «queer», avouant être attirée par l'ensemble d'une personne et non son genre.

Hubert Lenoir et un de ses musiciens

Hubert Lenoir est bien souvent là où on ne l'attend pas. Le jeune chanteur a posé plusieurs gestes provocateurs qui ont fait réagir au Québec au cours des dernières années. Le reste du Canada a été témoin de cette extravagance en mars dernier, quand a été présentée la cérémonie des Juno Awards, grande fête de la musique au pays. En plus d'offrir des mouvements suggestifs lors de sa prestation en lever de rideau, il a intensément embrassé un de ses musiciens – et soulever un doigt d'honneur – entre deux présences au micro pour livrer sa pièce «Ton hôtel» tirée du primé album «Darlène». Bref, différents lieux, même Hubert Lenoir.

Mariana Mazza et Éric Lapointe

Mariana Mazza s'est assurée que sa toute première expérience sur la scène du spectacle de la Fête nationale à Montréal soit inoubliable, le 23 juin. Après un monologue s'intéressant au multiculturalisme de la province, elle a interprété le classique «N'importe quoi» en duo avec Éric Lapointe, profitant de cette chance unique pour plaquer ses lèvres sur celles du chanteur à la fin de la prestation. Plusieurs internautes n'ont pas apprécié l'initiative, publiant des commentaires négatifs à ce sujet. Par contre, l'humoriste n'a pas tardé à expliquer que le rockeur «savait que je l'embrasserais. Ça faisait partie du numéro.» La surprise était donc destinée au public.

Pierre Lapointe et Michèle Richard

La pièce «L'étrange route des amoureux» de Pierre Lapointe porte bien son titre. Surtout lorsqu'on regarde le délirant clip qui s'amorce avec Michèle Richard au micro, dans le décor de «Garden Cocktail», alors qu'elle annonce l'arrivée de Tino Valentino, son chanteur préféré à qui elle se dit prête à faire l'amour... Or, c'est plutôt Pierre Lapointe qui se pointe à ses côtés. Mais la surprise ne s'arrête pas là, car un peu après la moitié du clip, les deux artistes succombent à leur désir de se «frencher» comme bon se doit. La séquence dure cinq longues secondes où les deux artistes n'ont d’yeux que pour l'autre.

Céline Dion et Katy Perry

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Céline Dion s'exprime de plusieurs façons surprenantes depuis la mort de René Angélil. Surtout en matière de mode. Et ce ne sont pas les événements mondains qui manquent pour qu'elle laisse libre cours à cette créativité, tapis rouge ou pas! En mai dernier, après avoir brillé avant la tenue du célèbre Met Gala à New York, la diva s'est pointée à la fête d’«après-party». Cette fois, ce n'est pas avec sa tenue qu'elle a réalisé un coup d'éclat, mais en donnant un baiser sur la bouche à Katy Perry déguisée en gros hamburger. Céline a ensuite avoué sur Twitter avoir apprécié son expérience. «I kissed a burger an I liked it» («J'ai embrassé un hamburger et j'ai aimé ça» en français), a-t-elle écrit.

Laurent Paquin et François Morency

Dans un numéro qui a fait sensation lors d'un Gala Juste pour rire animé par François Morency en 2002, Laurent Paquin a aidé ce dernier à vaincre son «blocage» avec les hommes hétéro en privilégiant l’humour. Alors que François Morency s'était lancé dans un monologue, Laurent Paquin a quitté les coulisses et a posé les pieds à ses côtés avant d'insister pour qu'aient lieu certains rapprochements. Il a réussi à convaincre son collègue humoriste de danser collé à lui, mais pas de se «mettre en bedaine». Forcé de quitter la scène, il n'a pu s'empêcher de plaquer un baiser sur la bouche de l'animateur.

Guylaine Tremblay et Edith Cochrane

Pour souligner le début de leur collaboration à l'animation du Gala Québec Cinéma, Guylaine Tremblay et Edith Cochrane ont fait les choses en grand, en 2017. Dès leurs premiers instants sur scène, elles ont prouvé qu'elles étaient heureuses de se retrouver côte à côte afin de lancer la célébration du septième art québécois. À un point tel, d'ailleurs, que les deux comédiennes se sont regardées intensément avant de se témoigner leur amour en s'embrassant sur la bouche, ne boudant pas leur plaisir, provoquant ainsi rires, mais aussi applaudissements nourris. Les deux vedettes ont animé les éditions 2018 et 2019 de la cérémonie, mais n'ont pas répété l'expérience charnelle.

Photo d'archives

Priscilla et Régis Labeaume

Pour les besoins de l'industrie du spectacle, Jean-Michel Anctil n'a pas hésité à oser surprendre des hommes sur scène en les embrassant. Transformé en Priscilla, l'humoriste a provoqué de grands éclats de rire lors du Festival Juste pour rire quand il a posé ses lèvres sur celles de son collègue Peter MacLeod ou encore de Pierre Bourque, ancien maire de Montréal. Mais Jean-Michel Anctil ne s'est pas arrêté là, car en 2010, durant le Grand Rire de Québec, il a déstabilisé Régis Labeaume, le maire de Québec, toujours devant public. Preuve que le politicien ne lui en voulait pas, les deux hommes ont partagé la scène pour le gala Accroche-Coeur en janvier 2013.