Des cégépiens cherchent un «Papa de BBQ» et leur annonce devient virale parce qu’elle est à la fois drôle et mignonne

Des étudiants qui viennent de compléter leur DEC sont à la recherche d’un homme expérimenté pour gérer le BBQ à leur party de finissants.

Jusque là, rien de trop anormal direz-vous.

SAUF QUE, le Québec en entier est sur le point de le savoir et de les aider à trouver la perle rare.

Pourquoi?

Parce que l’annonce qu’ils ont publiée dans l’espoir de trouver le candidat idéal est franchement rigolote et qu’elle a été partagée par centaines sur Facebook grâce à la page Spotted St-Hyacinthe et environs.

La voici:

En gros, ce que ces «15 bons chums» cherchent, c’est un «Papa de BBQ» (c’est-à-dire quelqu’un qui peut «cuire les boulettes et les Hot-Dogs tout en buvant de la bière».)

L’heureux élu devra avoir «toujours le sourire au visage» et uniquement parler à ses fistons «en employant: “Hey mon fils! Hey mon gars! Hey mon grand! Hey chef! Hey fiston!” Tout ce qu’un père dirait à côté d’un BBQ.»

Ensuite, on précise même quels sujets devront être abordés par le candidat de choix.

On préconisera «la pelouse, la tondeuse, construire son propre patio, pavé uni, lavage de fenêtres, garage double, etc.»

Le tout, «en buvant votre bière.»

Attention toutefois avant de soumettre votre candidature, ces charmants étudiants pleins de pep (ep, ep...) ont des goûts raffinés.

Le «Papa de BBQ» idéal doit avoir «au moins 18 ans d’expérience en tant que père» et «au moins 10 d’expérience avec un BBQ», en plus d’«une passion pour la bière frette et le soleil.

La cerise sur le sundae, c’est qu’ils ne sont pas cheaps ces finissants!

Ils offrent un salaire de 100$ pour 6 heures de travail, ce qui correspond à 16,67 $/heure.

Rien pour écrire à sa mère direz-vous, mais celle du monsieur qu’ils choisiront est probablement morte de toute façon.

Bon, le principal problème dans tout ça, c’est que l’annonce a été partagée par la page Spotted St-Hyacinthe et qu’on n’a aucune idée de où et comment on fait pour déposer sa candidature. Si vous êtes vraiment intéressés, essayez-vous en contactant directement la page.

Malheureusement pour l’auteur de ces lignes, il lui manque encore 12 ans d’expérience en tant que père pour pouvoir participer à ce qui s’annonce être un «Papa de BBQ Académie» palpitant!

L’expérience pour le BBQ, et la passion pour la bière frette et le soleil, ils les a déjà.

Surtout la passion pour la bière frette.

