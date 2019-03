Des images du spectacle «Serge Fiori – Seul ensemble»

La rencontre entre l’univers musical de Serge Fiori et le monde acrobate du Cirque Éloize prend forme. La veille de la première de Serge Fiori – Seul ensemble à Montréal, deux numéros du spectacle ont été présentés, mardi, aux médias sur la scène du Théâtre St-Denis.

C’est là que la magie opérera jusqu’au 31 mars, grâce à cinq danseurs et 15 acrobates, mais aussi aux grandes chansons de Serge Fiori revisitées par l’artiste aidé de Louis-Jean Cormier et Alex McMahon.

Les arts du trapèze, de la corde lisse, du main à main, de la contorsion et la magie nouvelle et de la danse se marieront à plusieurs œuvres telles que Vert, Comme un fou, L’exil et Histoires sans paroles composées par le leader d’Harmonium.

Avec cette œuvre, le metteur en scène Benoît Landry a voulu créer une proposition actuelle inspirée par l’esprit des années 1970. Dès mercredi, il ouvrira les portes de son monde après environ un an de recherche et de développement.

Le spectacle Serge Fiori – Seul ensemble tiendra aussi l’affiche du Capitole de Québec pendant quelques semaines à compter du 20 juin.