Des parents oublient leur bébé naissant dans le taxi à leur retour de l’hôpital

Panique chez les Hambourgeois! (Les humains, pas les sandwiches chauds à la viande...)

Deux jeunes Allemands ont eu la frousse de leur vie quand ils ont réalisé, après avoir descendu du taxi qui les ramenait chez eux à la suite de la naissance de leur deuxième enfant, que ce dernier s’y trouvait toujours.

Le couple avait payé pour sa course, salué le chauffeur et était sorti dans la rue en compagnie de son premier enfant âgé d’un an quand il a compris l’impensable.

Le bébé, né quelques jours auparavant, dormait toujours dans sa coquille sur le siège arrière du taxi.

Selon une publication Facebook du service de police de la ville d’Hambourg (rédigée dans la langue de Goethe et intitulée «FAMILIENZUSAMMENFÜHRUNG»), le père serait alors parti à la course derrière le taxi, pour le rattrapper, sans succès.

Après avoir alerté les forces de l’ordre, les parents terrifiés ne pouvaient que croiser les doigts en espérant que leur poupon leur revienne le plus rapidement possible et en santé.

Balade souterraine

De son côté, le chauffeur lui ne se serait aperçu de rien, l’enfant dormant paisiblement derrière lui.

La publication Facebook des policiers d’Hambourg raconte même de quelle façon, après un certain temps, le conducteur aurait garé sa voiture dans un stationnement souterrain pouraller dîner, laissant du même coup le nouveau-né totalement seul dans le véhicule.

Un peu plus tard, il serait revenu (le ventre bien plein) à son taxi et, ne s’apercevant toujours de rien, il aurait pris la route de l’aéroport en espérant croiser des clients à faire monter à bord.

C’est le premier client qui l’a hélé qui, confus, lui a signalé la présence de son passager involontaire.

Et c’est évidemment à ce moment que le bébé a décidé de se réveiller et de pleurer, comme tous les nourrissons le font.

Heureusement, le chauffeur de taxi a eu le bon réflexe d’appeler immédiatement la police.

Après un examen médical, le nouveau-né égaré a pu promptement être réuni avec ses parents qui, inutile de le dire, étaient soulagés de le récupérer en un seul morceau.

