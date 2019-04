Vedettes: des pertes de poids remarquées

Toutes les raisons (ou presque) sont bonnes pour vouloir maigrir. Prendre sa santé en main, c'est l'affaire de tous. Au fil des ans, plusieurs personnalités québécoises ont décidé de subir une transformation. En voici quelques-unes.

P-A Méthot

Simon Clark/Agence QMI

Perdre plus de 50 livres, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Pourtant, P-A Méthot y est parvenu assez simplement. Comment? En modifiant ses habitudes alimentaires. Au printemps dernier, il est apparu avec une nouvelle silhouette, un look qui n'est pas passé inaperçu. L'humoriste a expliqué que même lui avait été surpris des résultats de son jeûne intermittent. Pour l'artiste, cela représente de manger pendant huit heures et de ne pas manger pendant les 16 heures qui suivent. La technique a continué à grandement porté ses fruits, car à la fin de l'année dernière, P-A Méthot a exprimé sa fierté d'avoir maigri de près de 70 livres.

Michel Charette

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Non seulement Michel Charette a-t-il réussi à fondre de plus de 40 livres l'an dernier, mais il a accompli cet exploit en seulement cinq mois à l'aube de la cinquantaine! Le plus beau dans tout ça? Bien qu'il soit présent devant les caméras, son apparence n'a pas été la raison principale de ce grand changement. Ce fut plutôt sa santé. Et il n'a rien laissé au hasard quand est venu le temps de prendre les choses en main. En plus d'avoir grandement coupé les portions de ses repas, il a misé sur l'exercice avec des randonnées, du vélo, des poids... et même du karaté! Bref, une remise en forme qui a du tonus!

Phil Roy

PIerre-Paul Poulin / JdeM

Avouant sans gêne avoir connu d'importants problèmes de confiance en raison de son embonpoint, Phil Roy a pris un grand virage il y a déjà plusieurs mois. Si l'humoriste et animateur a pu dire adieu à la gêne, c'est qu'il a pris la décision de bouger. Visites au gym, balades en vélo et course à pied sont devenues pour lui des activités courantes. Mais c'est aussi grâce à une infirmière qui a sonné l'alarme qu'il fait aujourd'hui du sport, suffisamment du moins pour dépenser les calories qu'il consomme. Résultat: plus de 80 livres perdues depuis qu'il a changé de vie!

Katherine Levac

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

De plus en plus populaire, Katherine Levac s'est dite surprise quand sa perte de poids a fait réagir bien des gens en 2016. Loin des rondeurs qu'elle avait affichées auparavant, l'humoriste a présenté une image beaucoup plus mince au public avant le lancement de «Velours», son premier spectacle en solo. Mal à l'aise de parler de ce changement corporel, la jeune femme a préféré ne pas dévoiler comment elle en était arrivée à amincir sa silhouette de la sorte. Par contre, elle a tenu à rassurer les gens en affirmant ne pas être malade, ne pas consommer de la drogue et ne pas avoir subi d'opération.

Antoine Bertrand

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Intense et professionnel, Antoine Bertrand a réussi à vaincre ses «vieux démons» de la nourriture, comme il les a déjà appelés, sur le plateau du film «Louis Cyr: l'homme le plus fort du monde». À l'été 2013, lors de la sortie de ce succès au box-office, c'est un acteur moins enrobé et plus musclé qu'ont pu apercevoir de très nombreux cinéphiles. Motivé par le devoir du travail bien fait, il a pris son entraînement au sérieux et a changé ses habitudes alimentaires qui ont longtemps consisté à manger du «junk food» et à ingurgiter des litres de boissons gazeuses. Il a cessé de répondre à l'appel du sucre afin de pouvoir offrir le meilleur de lui-même à la caméra.

Les Denis Drolet

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL /AGENCE QMI

Sébastien Dubé et Vincent Léonard ne font pas les choses à moitié. Mieux connus comme étant Les Denis Drolet, les deux grands amis ont un humour et un look uniques. Or, il y a près de 10 ans, toujours vêtus de brun, les deux artistes arboraient une silhouette beaucoup plus ronde qu'aujourd'hui. Puis, ils ont réussi à faire disparaître pas moins de 60 livres chacun. Pour le Denis barbu, la motivation s'est présentée quand il a voulu se lever en forme et jouer avec ses enfants. Pour le Denis à palettes, le diabète qui le guettait n'était tout simplement pas une option. Leur recette gagnante? Une meilleure alimentation.

Céline Dion

Alors que plusieurs hommes et femmes prennent du poids au début de la cinquantaine, il en va tout autrement de Céline Dion. La star est récemment apparue encore plus mince qu'au cours des derniers mois. La nouvelle silhouette de l'égérie de L'Oréal Paris a été grandement remarquée et a laissé certaines personnes pour le moins perplexes. Questionnée à cet effet sur le plateau de l'émission matinale «Good Morning America», Céline ne s'est pas défilée, expliquant s'être découvert une passion pour la danse et affirmant se sentir «plus forte, plus belle et plus ancrée» aujourd'hui. De bien belles paroles de la bouche de celle qui amorcera sa prochaine tournée mondiale à Québec en septembre.

Denis Coderre

Martin Chevalier / JdeM

Impossible de passer sous silence la transformation de Denis Coderre. En 2015, l'ancien maire de Montréal a perdu 24 livres lors du Défi santé 5/30 qui s'étalait sur cinq semaines. Mais il ne s'est pas arrêté là, car il a réussi à fondre de quelque 100 livres si on compare son poids actuel à celui qu'il affichait du temps où il avait commencé à gérer la métropole! Outre son alimentation revue et corrigée avec un régime strict bâti par une nutritionniste, il a renoué avec un sport qu'il adore: la boxe. Il enfile d'ailleurs les gants deux ou trois fois par semaine et s'entraîne avec un ancien champion canadien, Ali Nestor.