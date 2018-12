Des photos douteuses autographiées par Ryan Reaves sont détruites

L’homme fort des Golden Knights de Vegas Ryan Reaves a signé des autographes de mauvais goût dans la foulée de sa mise en échec brutale à l'endroit du mal-aimé des Capitals de Washington Tom Wilson.

Reaves a autographié pour la compagnie d'objets souvenirs de Las Vegas Inscriptagraphs des photos montrant Wilson ébranlé sur la patinoire.

Sur les images, où l’on peut lire «he ran into the jungle (il s'est aventuré dans la jungle)», on aperçoit le joueur des Capitals sonné sur la glace alors que Reaves est escorté à l’extérieur de la patinoire par l’arbitre.

Dans un gazouillis qui a été a supprimé, Inscriptagraphs a promu les photos en les décrivant comme «le cadeau de Noël incontournable de l’année».

Aiguillé par un utilisateur de Twitter, le cofondateur du site web Russian Machine Never Breaks, Ian Oland, a rapporté l'existence de ces photos mises en vente par Inscriptagraphs.

Reaves a admis à Jesse Granger (The Athletic) qu'il avait bel et bien apposé sa signature sur les images.

Après avoir réalisé que les autographes étaient de mauvais goût, il a demandé à Inscriptagraphs de détruire les photos.

Le vice-président des communications des Golden Knights, Eric Tosi, a confirmé à ESPN et «The Washington Post» que les photos ne seront pas distribuées et ont été détruites.

Reaves a été expulsé du match, mardi dernier, pour sa mise en échec à l'endroit de Wilson, qui souffre d'une commotion cérébrale.

Le robuste attaquant n'a toutefois pas été suspendu par la Ligue nationale de hockey.