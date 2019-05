Detective Pikachu débarque dans Pokémon Go

Pour célébrer la sortie du film «Detective Pikachu», Niantic proposera du 7 au 17 mai 2019 une version de son jeu en réalité augmentée Pokémon Go avec des personnages tirés du film. Les joueurs pourront retrouver les Pokémons présents dans le film et évoluer dans des lieux de la ville fictive de Ryme. D'autres surprises attendent les chasseurs de Pokémons.

Alors que le film «Detective Pikachu» sortira cette semaine, la société de jeux vidéo Niantic, à l’origine du jeu Pokémon Go a décidé de surfer sur la vague. Dès le mardi 7 mai jusqu’au 17 mai 2019, les fans de l’univers Pokémon pourront retrouver l’adorable version de Pikachu en détective dans le jeu en réalité augmentée.

Les joueurs auront plus de chance de tomber sur les Pokémons présents dans le film. Ils pourront notamment tenter d’attraper un Pikachu portant son chapeau de détective comme dans le film et de le voir apparaître sur leurs photographies en utilisant le mode cliché. En plus de l’adorable créature jaune, les joueurs pourront retrouver Psykokwak et Rondoudou et même avoir la chance de capturer un Capumain Shiny.

En plus de pouvoir attraper les Pokémons du film, les chasseurs auront la possibilité de débloquer des goodies du film tels que des t-shirts et autres casquettes à l’effigie du détective Pikachu pour modifier leurs avatars ainsi que de s’affronter dans des lieux tirés du film.

«Detective Pikachu» suivra le détective Pikachu et un jeune homme nommé Tim à la recherche du père de ce dernier. Le duo improbable parcourra la ville de Ryme où cohabitent en harmonie humains et Pokémons avant de mettre le doigt sur un complot.