Deux morts impossibles à comprendre pour leurs proches

Aimés de tous et respectés dans leur village: la mort de Marc-Aurèle Gagné et de Rita Fortin, présumément assassinés en Floride, laisse un grand vide à Saint-Côme-Linière, en Beauce.

Le couple heureux, sans histoire, se rendait en Floride depuis déjà une quarantaine d'années. Parents de trois enfants, le début d’année 2019 avait été éprouvant pour eux.

«Il y a un mois, trois semaines à peu près, ils ont enterré ma soeur qui est morte d'un cancer, témoigne François Gagné, fils des victimes, en entrevue avec TVA Nouvelles. Puis là, ce qui vient de leur arriver... C'est pour ça que c'est dur à prendre.»

La nouvelle de leur mort a causé une véritable commotion pour le fils du couple assassiné à Pompano Beach.

«Tout ce qu'on sait, ils ont été battus à mort, mentionne M. Gagné. Mais on n'en sait pas plus. Battus à la tête, supposément. On va avoir tous les détails probablement demain, je ne sais pas... Dans une semaine? On ne sait rien. On attend.»Connus dans la région

La communauté n'avait que de bons mots dimanche à l'endroit de Marc-Aurèle Gagné et sa conjointe.

«Il m'est passé des frissons... Bien, vu que je le connais très, très, très bien, ça m'a fait mal au coeur. Un très bon gars de même» se remémore Louida Beaudoin, un ami des victimes.

«J'espère que justice va être rendue. Moi, c'est tout ce que je demande», dit pour sa part Yvette Rodrigue, une autre amie du couple.Aimés et respectés

Le couple, aimé et respecté, était originaire de la petite municipalité beauceronne.

«La communauté est ébranlée, souligne le maire de Saint-Côme-Linière, Yvon Paquet. C'est une consternation et le monde est ébranlé. Le monde en parle. J'arrive de Saint-Georges, à la fête de ma fille. Ils en parlent aussi dans la ville voisine, ils en parlent partout. [Ils étaient] des gens connus, de bonne réputation.»

Au restaurant de l'endroit, où ils avaient l'habitude de se rendre, c'est aussi le choc.

«Ça a pas d'allure qu'on soit rendus dans une société de même», estime un client.

«Tout le monde connaissait monsieur Gagné. Tout le monde, témoigne un employé du commerce. C'est un gars qui était en business toute sa vie, donc tout le monde le connaissait.»

Une autopsie sera pratiquée sur les corps des victimes qui doivent être rapatriés au pays.

Le couple laisse en Floride de nombreux amis et souvenirs.

«Ce ne sera pas compliqué: la maison, on va mettre une pancarte devant, dit François Gagné. Ce ne sera pas marqué ‘’À vendre’’, ça va être marqué ‘’À donner’’. C'est tout. Je ne veux plus rien savoir de ça. Nous autres, on n'ira pas vivre dans la maison où mes parents ont été assassinés."

-D’après le reportage de Sébastien Dubois