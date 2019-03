Devil May Cry 5: un retour triomphant de la franchise

Sublime, facile à apprivoiser, épique; Devil May Cry 5 frappe dans le mille et plaira tant aux fans de longue date qu'aux nouveaux venus.

Près de 11 ans après DmC 4 et cinq ans après une version moderne de la série en DmC: Devil May Cry, Capcom ramène Dante, Nero et compagnie pour combattre des démons plus grands que nature.

Nero est plus beau que jamais, et Dante, plus dangereux. La série introduit d'ailleurs un nouveau personnage, V, auquel on reviendra un peu plus loin.

Photo Capcom

Pour être honnête avec vous, Devil May Cry 5 est le premier de la série auquel j'ai joué. Pourquoi? Quand j'étais plus jeune, ce n'était tout simplement pas le genre de jeu qui m'intéressait.

Par contre, une inclusion très chouette dans le menu principal m'a permis de me familiariser avec le récit de la franchise en quelques minutes.

Aucune excuse pour ne pas l'essayer, n'est-ce pas?

J'ai donc décidé de plonger: quelle bonne décision!

Photo Capcom

Départ canon

Après une brève rencontre avec Nero qui permet de se mettre dans le bain, on a droit à une cinématique d'ouverture complètement déjantée. Déjantée à un niveau qui dépasse le point culminant de nombreux jeux. Ce n'est pas peu dire.

Devant une horde de démons terrifiants, la camionnette de Nico s'élance dans les airs à partir d'une plateforme. Pendant ce temps, Nero s'occupe d'en éliminer une bonne gang. La «van» se tourne sur elle-même, comme un kickflip, avant que Nero n'y entre par la fenêtre comme si c'était coutume. Nico réussi l'atterrissage, et les deux continuent leur route. Tout ça au ralenti.

Environ 30 minutes après avoir débuté l'aventure sur Xbox One X, on sent que ce sera quelque chose de spécial. Sauf que la marche est haute après tout ça.

Photo Capcom

Bien qu'on dépassera rarement le niveau d'excitation rencontré dans les premiers instants au cours de notre aventure, il ne baissera jamais bien plus bas. Les cinématiques sont toujours sublimes et intéressantes.

C'est d'ailleurs l'un des problèmes de DmC 5: l'histoire manque de rebondissements, de moments charnières, d'effets «wow». Sans dire qu'elle est ennuyante, elle est loin d'être unique. Il est très plausible de croire que les joueurs expérimentés du hack-and-slash n'y trouveront rien de bien spécial.

En gros: après des années en paix, trois chasseurs de démons doivent reprendre du service pour sauver l'humanité d'une fin sinon certaine. Entre la vengeance et le destin, les trois héros devront faire face à leurs propres démons pour vaincre la menace.

Ouain. Pas très rafraîchissant me direz-vous. En effet. Bien que le scénario aurait pu nous en offrir un peu plus, il ne nuit pas à l'appréciation générale du jeu. C'est au moins ça.

Maintenant que ceci est dit, le RE Engine de Capcom est mis à profit d'une façon magistrale. Les personnages sont bien modelés, les animations fluides, les démons menaçants, et les environnements nous donnent l'impression de n'être pas loin d'un genre d'enfer atypique, selon notre conception personnelle de celui-ci. Sans exagérer, c'est l'un des plus beaux jeux que j'ai vu en action sur la Xbox One X.

Parlant des environnements, malgré leur rendu presque impeccable, ils ne sont pas très variés. On a souvent l'impression de se promener aux mêmes endroits, même si ce n'est pas le cas.

Vu la longueur du jeu (15-20 heures), ce n'est pas un problème majeur. Juste un peu répétitif.

Trois héros, trois styles

DmC 5 met en vedette Nero, le héros équipé d'une prothèse interchangeable («devil breakers» ou fusil) au bras gauche et d'une épée dans la main droite, Dante, classique héros de la série et chasseur de démons badass certifié, et V, un nouveau venu plutôt mystérieux dans l'univers de Capcom.

Nero est le plus «simple» à contrôler. Du moins, c'est le personnage avec lequel j'avais le plus de facilité à enchaîner les combos «savage» et avec lequel j'étais le plus capable de me battre de façon fluide, presque comme une chorégraphie.

Cela s'explique peut-être par son arsenal de base limité. Il reste que j'ai eu plus de plaisir avec Nero que Dante. Seul petit bémol, les «devil breakers», ces prothèses aux pouvoirs variés censées vous donner un avantage pendant les duels, ne sont pas aussi efficaces qu'annoncées.

La grande nouveauté, c'est V.

Sans trop vous en dire, il est une pièce très, très importante du titre. Sans lui, l'histoire ne ferait aucun sens.

De plus, sa fragilité musculaire l'empêche de se battre. Il fait donc appel à trois bêtes: Griffon, Shadow et Nightmare.

La première est un genre d'oiseau électrique; le deuxième; une panthère noire, et la dernière; un monstre de roche auquel on peut faire appel lorsque notre barre de «spécial» est pleine.

Photo Capcom

À première vue, ça peut sembler ennuyant, mais c'est vraiment fun. Presque trop facile aussi, puisqu'on a qu'à se tenir à l'écart des démons pour éviter d'encaisser des coups inutiles.

Bref, V a une personnalité froide, solitaire et indépendante. C'est donc un peu plus difficile de s'attacher à lui qu'à Nero ou Dante.

La dynamique entre les trois est tout de même intéressante: Nero, le jeune loup vu comme faible par Dante, V, un personnage mystérieux dont on découvre l'histoire au fil du jeu, et Dante, le mentor, la légende, LE chasseur de démons par excellence qui vient sauver tout le monde.

Trois personnages, c'est bien beau, mais ça vient avec un élément qui casse vraiment le party.

Chaque fois qu'on est forcé d'incarner l'un d'eux dans une mission, la progression des habiletés ne suit pas. Ça nuit grandement au rythme du jeu: il faut même débloquer la faculté de courir pour chacun d'entre eux.

Le plat principal

Ce qui vole le show ici, c'est simplement... la jouabilité et le dynamisme! Et oui, un jeu qui se joue bien, ça reste la base en 2019. C'est comme un char: ça peut être la plus belle pièce de carrosserie que t'as vu, s'il n'a pas de volant et un moteur de 30 chevaux-vapeur, tu ne pourras pas avoir de fun avec.

Les possibilités de combos sont pratiquement infinies. Lorsqu'on commence à mémoriser nos diverses options en combat, on a vraiment du fun et on fait pas mal de dégâts. C'est ultra-satisfaisant.

Ça se gâte un peu avec Dante. Ce n'est pas qu'on ne s'amuse pas avec lui, au contraire: j'ai seulement eu l'impression de ne pas toujours savoir comment enfiler l'aiguille d'attaque en attaque pour maximiser tout son arsenal.

Quelque chose comme cinq fusils, cinq armes de poing, du kickboxing, deux barres de pouvoirs spéciaux différentes... ouf!

Photo Capcom

Aussi, ça aurait pu être intéressant d'affronter un gigantesque monstre en trio, tout en pouvant changer de personnage pendant l'affrontement. On comprend que ça peut être plus complexe à faire, mais tant qu'à avoir trois héros et des démons...

Parlant de dégâts, les démons qu'on doit vaincre sont très variés, tant dans leur forme, leurs habiletés et leur niveau de difficulté.

MAIS...

Si on fait le jeu au niveau standard, c'est presque trop facile. C'est peut-être parce qu'on a reçu la version de luxe, mais la quantité d'orbes dorés qui nous permettent de revenir à la vie est bien trop élevée. Et comme les seuls moments pendant lesquels la menace est réelle sont les «boss fights», on peut passer le jeu sans avoir à recommencer un seul passage.

Sinon, j'aurais bien aimé plus de puzzles. Il n'y en a qu'un, si on peut réellement le qualifier d'énigme. Par contre, il est important de mentionner qu'il ne s'agit que d'une préférence personnelle lorsque je joue à ce genre de jeux.

Une réussite presque totale

Bref, Devil May Cry 5 est un jeu chaotique, superbe, à la jouabilité qui n'accroche que très rarement et aux monstres infernaux qui vous hanteront jusque dans votre douche. Si ce n'était pas des environnements un peu répétitifs, d'un manque de puzzles et de l'aspect «trop, c'est comme pas assez» pour les attaques de Dante, on lui aurait facilement accordé la note de 95%.

Après le lancement de Resident Evil 2 et maintenant DmC 5, Capcom est en droit de s'attendre à une excellente année 2019. Bravo.