Dévoilement Borderlands 3: vous en pensez quoi?

Le jeu FPS Borderlands 3 a enfin eu un grand dévoilement de gameplay par Gearbox pour des milliers d’internautes sur les plateformes YouTube, Twitch et Facebook. On en pense quoi?

Les gamers ont pu en savoir plus sur les personnages qui seront de la partie, mais aussi sur les armes et les modes de jeux.





Bande-annonce de l’aperçu

Pour le moment, il n’y aura pas de loot box, mais il y aura des microtransaction. Selon le producteur Chris Brock de , cité par GamesRadar, l’objectif ne sera pas de vider les portefeuilles des gamers mais bien de proposer du contenu post-lancement pour un prix. «Nous n’avons pas non plus l’intention de couper ce que Borderlands était en morceau et de le vendre ainsi», a-t-il expliqué.

Les nouveautés ne sautent pas aux yeux, mais sont plutôt une évolution normale de Borderlands 2, comme avec des armes plus léchées et imposantes.

Le jeu sera rapide et vous laissera peu de chances, car l’environnement (dont vos cachettes) sera parfois destructible. Vous allez pouvoir grimper et sniper si c’est votre type de technique, ou faire un crouch-slide et vous jeter en plein coeur de l’action.



Assez parlé, voici l’aperçu de Borderlands 3

Sondage Êtes-vous impressionné par ce qu’on a vu de Borderlands 3? Oui! Non. Partagez votre résultat sur Facebook



Borderlands 3 devrait sortir le 13 septembre 2019 sur Windows, PS4 et Xbox One.