Diète cétogène : «Ça fait un an que je reçois des attaques» - Isabelle Huot

Depuis la parution d’un article remettant en doute les bienfaits la diète cétogène, la nutritionniste Isabelle Huot a reçu un nombre important de critiques et d’attaques personnelles à son endroit.

Tout comme l’a fait Olivier Bernard, mieux connu sous le nom du Pharmachien, la chroniqueuse du Journal a décidé de s’ouvrir par rapport au harcèlement dont elle est victime dans une publication Facebook.

En entrevue avec Sophie Durocher à l’émission On n’est pas obligé d’être d’accord sur QUB radio, la docteure en nutrition mentionne que «tout ça découle d’un article que j’ai publié il y a exactement un an dans Le Journal de Montréal où j’émettais des doutes concernant le fameux régime cétogène», une diète qui suggère une consommation élevée en matières grasses et faible en glucides.

«Ça fait un an que j’ai des attaques, a-t-elle ensuite déploré. J’ai même appelé Olivier il y a un mois à peine. J’ai dit “Olivier, je ne suis plus capable. Est-ce qu’on peut s’allier pour dénoncer tout ça? Parce que c’est lourd”.»

Peu d’appuis

L’experte en nutrition se souvient d’une entrevue qu’elle a donnée récemment dans laquelle elle implorait les adeptes de cette diète d’arrêter de lui envoyer des messages d’insulte.

«Nous, comme nutritionnistes, on ne favorise pas cette approche-là. [...] Je me souviens de ma dernière intervention à TVA en décembre dernier, j’ai regardé la caméra et j’ai dit : “Écoutez, ce n’est pas une opinion personnelle, arrêtez de me faire des attaques, je partage la prise de position de l’OPDQ* et moi j’en ai marre de voir autant de commentaires négatifs”.»

Elle ajoute qu’elle a reçu que très peu d’appuis après ses nombreuses sorties dans les médias.

«Je n’avais pas beaucoup de personnes qui étaient là pour m’appuyer, même pas mon ordre professionnel, malgré que je défendais la position publique de l’OPDQ [...] Les nutritionnistes m’écrivaient en privé pour me dire “Isabelle, tu es courageuse. Moi je n’oserais jamais, j’ai peur d’eux”».

Atteinte à la réputation

Isabelle Huot a reçu des centaines de messages d’adeptes de ce régime depuis la parution de l’article. Certains d’entre eux s’attaquent non seulement à sa réputation, mais également à sa personne.

«J’ai reçu des centaines et des centaines de messages du genre : “C’est un doctorat poubelle”, “Elle n’a aucune crédibilité”, “Elle représente tout ce que je déteste d’une personne”, “Allons-y en gang pour la dénoncer”.»

Même quand elle est invitée sur un plateau de télé pour parler d’un autre sujet, la page de l’émission est inondée de message lui demandant à ce qu’elle soit mise à la porte.

«À chaque intervention télé ou radio, je reçois une horde de messages négatifs demandant à ce que je sois mise dehors. C’est une atteinte à la notoriété que je bâtis depuis 20 ans».

Qui plus est, la nutritionniste a dû se défendre auprès de son ordre professionnel après que celui-ci eut reçu de nombreuses plaintes la concernant.

«En plus de ne pas me défendre, j’ai eu des plaintes au syndic de l’ordre comme quoi mes propos n’avaient pas d’allure et que je devais être radiée de l’ordre.»

*Ordre professionnel des diététistes du Québec