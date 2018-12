Discours en anglais seulement: Valérie Plante a fait «plus qu’une erreur»

La porte-parole du Mouvement Montréal français, Sophie Stanké, a reproché à Valérie Plante d'avoir fait «plus qu'une erreur» en livrant un discours en anglais seulement et réclame des excuses publiques.

«Moi, j’irais jusqu’à des excuses publiques», a insisté Mme Stanké en direct sur QUB radio, affirmant que le «naturel» de la mairesse «est en anglais».

Selon elle, Mme Plante envoie le message que Montréal est une ville anglophone, alors que «la langue commune doit être le français».

Mardi matin, Mme Plante s’est adressée à trois entreprises en intelligence artificielle venues s’installer dans la métropole. Outre un «Bon matin à tous et à toutes» et un «Merci», son discours a été livré entièrement en anglais.