Un balado 100 % soccer sur QUB radio

Une nouvelle baladodiffusion consacrée au soccer vient de s’ajouter au catalogue de QUB radio.

Produite en collaboration avec TVA Sports, la série «XI MTL» (prononcer «Onze Montréal»), animée par Frédéric Lord, en collaboration avec les analystes et anciens joueurs de l’Impact Hassoun Camara et Patrice Bernier, s’intéressera aux activités de l’Impact de Montréal et de la Major League of Soccer (MLS), à travers des analyses, discussions, entrevues et prédictions.

Les nouveaux épisodes de «XI MTL» seront disponibles sur QUB radio le mercredi.

La plateforme numérique peut être syntonisée au www.qub.radio, avec l’appl ication QUB radio et à travers divers services comme iTunes, Spotify, TuneIn, Google Podcasts, Google Play et Stitcher.