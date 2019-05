Elijah Wood alias «Frodon» sera au Comiccon de Montréal

De nouvelles vedettes ont été annoncées pour la programmation du Comiccon 2019! Elijah Wood, vedette de la série Le Seigneur des anneaux, se joindra à la célébration geek à Montréal cet été.

Elijah Wood est peut-être bien connu en tant que Frodon de la série Seigneur des anneaux, mais l’acteur a participé à plus de 100 projets dont Sin City, Deep Impact, The Good Son et même dans des jeux vidéo dont Spyro.

Comiccon Montréal a également annoncé la participation de Bob Morley (The 100, Neighbours, Road Kill) et Tasya Teles (The 100, Travelers, Watch Dogs 2) pour son édition 2019.

Plus de 60 000 personnes sont attendus du 5 au 7 juillet au Palais des congrès afin de célébrer la culture pop et geek, tout en profitant des kiosques de collection et en s’amusant avec de la costumade.

Pour une liste complète des invités, consultez notre section Comiccon 2019.