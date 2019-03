Éloge de la sobriété publique

Les vedettes de la cuisine sont souvent connues pour leurs excès et leurs abus. Au fond, qu’est-ce qu’une soirée réussie si les invités ne peuvent pas se remplir la panse jusqu’à plus faim et étancher leur soif comme s’il n’y avait plus de lendemain ?

Dans les derniers mois, les chefs David McMillan et Danny StPierre, pour ne nommer que ceux-là, ont fait, en quelque sorte, leur coming out sobre. Pourquoi parler d’une décision si personnelle ? Parce que c’est essentiel.

Dur métier

Les chefs cuisiniers sont les rock star modernes. Ceux qui passent en réalité plus de temps à souffrir et à suer que bien des travailleurs à la petite semaine sont devenus des idoles, notamment depuis l’avènement des chaînes de télévision spécialisées.

L’ère du Food Channel et de l’assiette parfaite sur grand écran a fait entrer les artisans des cuisines dans les salons comme Musique Plus l’a fait avec les musiciens il y a 30 ans. Jouer du couteau est devenu cool parce que pour plusieurs, les métiers de la cuisine sont synonymes de glamour et de party.

Derrière ces comptoirs, on trouve malheureusement trop d’artisans stressés à mort, angoissés, mal payés et sans filet social. La vie de cuisine, comme l’explique si bien Danny StPierre dans ses entrevues des derniers jours, est une vie décalée de celle du 9 à 5.

Quand vous sortez du bureau, le cuisinier commence son shift. Quand vous faites la fête, les employés de restaurant sont dans le jus, quand vous défoncez l’année, les restaurants roulent à plein régime.

Ce décalage contextuel est plus que propice aux abus. De la même manière que les travailleurs de bar et les musiciens prennent souvent un coup, les gens de la restauration tendent à lever le coude et à faire la fête.

Souvent, ça part d’une bonne intention. On prend un verre pour relaxer rapidement après le travail en se disant qu’on dormira plus vite et qu’on verra un peu de la journée le lendemain. Évidemment, cette journée, on la passe la tête dans le cul à détester l’existence et le fait de devoir retourner travailler.

Montrer le chemin

Comme ils ont été les idoles d’une génération de cuisiniers qui ont imité leurs excès, Danny StPierre et David McMillan tentent aujourd’hui de montrer l’existence d’un chemin de travers.

Dans une entrevue au magazine Bon Appetit, David McMillan explique que depuis qu’i l ne boit plus, ses employés suivent de plus en plus son chemin. Les leaders, et ces chefs célèbres en sont, ont un pouvoir, mais aussi une responsabilité envers leurs admirateurs.

En faisant leur coming out sobre, ils permettent à un nombre immense de leurs admirateurs de croire que c’est possible pour eux aussi d’y arriver.

Combien de chefs vivent une détresse silencieuse immense ? Au fil du temps, les ravages du stress et de l’alcoolisme en cuisine ont enlevé la vie de centaines de chefs. Au Québec, on pense au si jeune et si talentueux Nicolas Jongleux, retrouvé pendu dans sa cuisine en 2000.

En Europe, la situation fait les manchettes depuis de nombreuses années. Les suicides des chefs Bernard Loiseau et Benoît Violier ont ébranlé le milieu de la restauration comme le grand public. Plus récemment, la mort du bad boy de la cuisine, Anthony Bourdain, n’a pas vraiment surpris celles et ceux qui l’admiraient, notamment parce qu’il brûlait la chandelle par les deux bouts.

Quand Danny StPierre et David McMillan parlent de leur choix, on retrouve en eux le même besoin de rendre heureux qui les a menés vers les chaudrons. Cuisiner, c’est mettre du bonheur dans une assiette. Recevoir, c’est partager avec les amis ce que l’on a et ce que l’on est pour tenter de s’occuper d’eux et de leur faire du bien.

En parlant de leur sérénité retrouvée, cles chefs partagent une nouvelle recette qui redonne espoir à un nombre incalculable de cuisiniers, de serveurs et de barmen qui se sentent pris dans une spirale infernale. Parler de sobriété en public, c’est sentir le regard des autres sur un parcours parfois cahoteux, mais en assumant leur légerté retrouvée, David McMillan et Danny StPierre sont probablement en train de sauver des vies.