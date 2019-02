[EN DIRECT] L'ex-ministre Jody Wilson-Raybould témoigne devant le comité de la justice

L'ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould témoigne cet après-midi devant le comité de la justice, afin de donner sa version des faits sur le scandale SNC-Lavalin.

Le témoignage fort attendu de l’ex-ministre de la Justice est susceptible d’atténuer ou d’amplifier la crise politique dans laquelle le gouvernement Trudeau est embourbé depuis trois semaines.

L’affaire SNC-Lavalin a éclaté lorsque le journal Globe and Mail a allégué que Mme Wilson-Raybould avait subi des pressions pour aider la multinationale québécoise à éviter un procès criminel pour fraude et corruption.